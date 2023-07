Coppa d’Africa, il Napoli senza Osimhen e Anguissa tra gennaio e febbraio: le partite che potrebbero saltare

Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa nei mesi di gennaio e febbraio.

Notizie Calcio Napoli – Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa potrebbero non essere a disposizione di Rudi Garcia per ben due mesi. Il motivo? La loro presenza dipenderà dalle prestazioni delle rispettive squadre, Nigeria e Camerun, durante il torneo della Coppa d’Africa che si svolgerà dal 13 gennaio all’11 febbraio.

In caso di successo delle loro nazionali, sia Osimhen che Anguissa rischiano di saltare ben sei partite chiave per il Napoli. Ecco un elenco delle partite che potrebbero perdere:

19ª giornata: Torino vs Napoli il 7 gennaio

20ª giornata: Napoli vs Salernitana il 14 gennaio

21ª giornata: Sassuolo vs Napoli il 21 gennaio

22ª giornata: Lazio vs Napoli il 28 gennaio

23ª giornata: Napoli vs Verona il 4 febbraio

24ª giornata: Milan vs Napoli l’11 febbraio

L’assenza di questi due giocatori potrebbe rappresentare una sfida significativa per il Napoli, poiché entrambi hanno dimostrato di essere elementi chiave nella squadra di Luciano Spalletti. Sarà fondamentale per il club partenopeo gestire attentamente la situazione e trovare soluzioni alternative per colmare le eventuali lacune create dalla loro assenza.