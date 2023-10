Verona-Napoli, dallo spogliatoio partenopeo arriva l’indizio di giornata

Il Napoli si prepara per affrontare il Verona, ma nel frattempo, un indizio giunge direttamente dallo spogliatoio partenopeo.

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali. La squadra deve riscattarsi dopo la recente sconfitta subita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano quindici giorni fa. In questi giorni c’è stato un clima teso; l’allenatore è stato messo sotto accusa per le sue scelte durante la partita contro i gigliati. Tuttavia, De Laurentiis ha preso in mano la situazione, fungendo da guida mentale nello spogliatoio della squadra.

Nel frattempo, alle ore 15, la partita contro il Verona di Marco Baroni. Un indizio significativo è emerso direttamente dallo spogliatoio del Napoli: gli azzurri scenderanno in campo indossando la maglia bianca, con il Vesuvio al centro e lo scudetto sul petto. Una scelta che non è stata fatta a caso, considerando l’ostilità storica dello Stadio Marc’Antonio Bentegodi. La squadra ora è chiamata a rispondere sul campo, mostrando il proprio spirito combattivo. Nel frattempo, sulle maglie è chiaramente visibile il simbolo del cuore, a rappresentare il vero spirito della squadra.