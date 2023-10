VIDEO – Tensione e disagio a Verona: scontri tra ultras Napoli e Hellas

Grande tensione a Verona con scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Hellas, iniziati già da questa mattina alle 10.

La città di Verona al centro della tensione tra tifoserie, a poche ore dal fischio d’inizio della partita tra Hellas Verona e SSC Napoli, in programma oggi alle 15. Nel corso della mattinata, si sono verificati violenti scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Hellas. La situazione è precipitata intorno alle 10, quando circa cinquanta sostenitori azzurri sono entrati in contatto con i tifosi del Verona, nei pressi del parcheggio di fronte alla Curva Nord. Gli scontri sono stati prontamente sedati dalle forze dell’ordine, ma non prima che si verificassero alcune detenzioni.

Oltre 3.000 sostenitori del Napoli sono attesi al Bentegodi, ma è probabile che il numero sia molto più elevato, considerando la presenza diffusa di tifosi partenopei residenti nel Nord Italia.

I primi momenti di tensione sono scoppiati tra la stazione ferroviaria e lo stadio di Verona. Alcuni decine di tifosi partenopei hanno causato caos tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e la zona Fiera, dove hanno lanciato fumogeni. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili e alcuni di loro sono stati condotti in Questura per l’identificazione. Questo incidente ha inevitabilmente provocato disagi nel traffico della zona stadio e alla stazione ferroviaria.