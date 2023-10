Il Napoli senza Osimhen non è spacciato

Il Napoli dimostra la sua forza anche senza il suo attaccante, Victor Osimhen: statistiche e ottimismo per i tifosi azzurri.

Il Napoli sorride nonostante l’assenza di Victor Osimhen: le statistiche confermano l’ottimismo e rincuorano i tifosi. Nonostante l’attaccante sia fuori per le prossime partite a causa di un infortunio rimediato durante l’amichevole contro l’Arabia Saudita, il Napoli sembra pronto a superare questa sfida.

Durante l’ultima stagione calcistica, Osimhen è stato assente in ben 10 partite a causa di infortuni. Nonostante ciò, la squadra allora allenata da Luciano Spalletti è riuscita a vincere otto di questi incontri, dimostrando la capacità della squadra di far fronte all’assenza del giocatore nigeriano.

Il Napoli senza Osimhen: le buone notizie non finiscono qui

Ma le buone notizie non finiscono qui: durante l’assenza di Osimhen, il Napoli è riuscito a segnare ben ventiquattro gol in dieci partite, dimostrando la forza e la profondità della squadra. Questi numeri fanno riflettere sulla resilienza del Napoli, che è stato in grado di mantenere un livello di prestazioni impressionante nonostante l’assenza del loro attaccante principale. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“Ci saranno sei partite – e quaranta giorni – in cui Osimhen diventerà ombra, tormento sicuro, però c’è stata l’estasi di un anno fa, si era più o meno in autunno, non caddero le foglie ma i pregiudizi e pure le paure. Ora è tutta un’altra storia, se così si può dire, il Napoli si porta appresso le scorie di tre mesi un po’ claudicanti, ha perso certezze e venerdì scorso pure Osimhen nel bel mezzo dell’amichevole Arabia Saudita-Nigeria: non è mai la stessa cosa starsene con quel gigante dell’area di rigore oppure scoprire di doverne fare a meno, ma mentre si entra nella sestina che deciderà il futuro (del Napoli, di Garcia), almeno le statistiche – che un’anima ce l’hanno – danno un senso all’ottimismo”..

Con Osimhen fuori per sei partite, la squadra si prepara a un periodo di sfide importanti. Tuttavia, con l’intera squadra che si è dimostrata all’altezza della situazione in passato, c’è la fiducia che il Napoli continuerà a vincere anche senza il loro attaccante chiave.