Caressa su Maradona: “Mi diede un calcio in c**o. Non mi volevo lavare più i pantaloni”

Durante un recente episodio del podcast BSMT, il noto giornalista Fabio Caressa ha rivelato un particolare aneddoto legato a Diego Armando Maradona durante il Mondiale Italia 1990.

In quel periodo, Caressa stava lavorando per il film ufficiale dei Mondiali e possedeva un accredito che gli permetteva di accedere ovunque, persino nello spogliatoio dell’arbitro. Erano solo loro ad avere il permesso speciale di riprendere gli allenamenti dell’Argentina. Tuttavia, quando Maradona si presentò, venne informato che nessun giornalista era autorizzato a filmare l’allenamento.

Nonostante Caressa avesse spiegato di rappresentare la FIFA, Maradona non si fermò alle spiegazioni e ordinò a tutti di lasciare il campo. In un gesto scioccante, Maradona colpì Caressa con un calcio nella zona posteriore, lasciando il giornalista sbalordito.

“Maradona mi ha preso in calci in culo. Era il 1990 prima della semifinale dei mondiali tra Italia e Argentina. Lavoravo per il film ufficiale dei Mondiali e avevo un accredito che mi consentiva di andare ovunque, anche nello spogliatoio dell’arbitro. Avevamo solo noi il permesso speciale per riprendere l’allenamento dell’Argentina. Arriva Diego al quale avevano detto che nessun giornalista potesse riprendere l’allenamento. Quando arriva dice ‘Chi sono questi?’. Io gli spiego che eravamo della FIFA. E lui ‘Non me ne frega niente, tutti fuori’. Ci ha mandato via tutti e a me ha tirato un calcio nel culo. Non mi volevo lavare più i pantaloni. Il mio culo è stato calciato dal sinistro di Maradona“.