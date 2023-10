LIVE – Hellas Verona-Napoli 1-3 Politano e Kavara espugnano il Bentegodi e rispondono ai razzisti.

Il Napoli di Garcia senza margine d’errore, Verona a caccia di riscatto: segui con noi la diretta live, con fischio d’inizio alle ore 15.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli riparte da Verona dolorosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina e una pausa internazionale non molto favorevole per gli azzurri (vedi l’infortunio di Osimhen), la Serie A è tornata.

Politano e Kvara regalano la vittoria agli azzurri e rispondono ai soliti razzisti. Con questa vittoria il Napoli aggancia momentaneamente Juventus e Fiorentina a quota 17, meno due dall’Inter e meno quattro dal Milan capolista. Per il Verona, fermo a quota otto e senza vittorie dalla seconda giornata di campionato, la situazione si fa difficile visto che i quattro punti di vantaggio sulla terz’ultima potrebbero ridursi a giornata completata.A breve il servizio completo

VERONA-NAPOLI 1-3 RILEGGI IL LIVE

Dopo una Questa volta il Napoli è in trasferta a Verona, pronto per affrontare l’Hellas allo stadio Bentegodi alle 15:00 di oggi, sabato 21 ottobre 2023.

VERONA-NAPOLI: PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

90′ + 4’Triplice fischio di Abisso. Hellas Verona-Napoli termina 1-3.

90′ + 3’Tchatchoua si porta la palla oltre la linea di fondo campo, non c’è più tempo al Bentegodi.

90′ + 3’Ultimi scampoli di gara col Verona che prova ad accorciare ancora le distanze.

90′ FARAONI! Henry fa da sponda di petto per Faraoni che sfiora il palo con un esterno destro rasoterra dal limite!

89′ Quattro minuti di recupero.

89′ MONTIPO’! Zerbin centra la porta col destro rasoterra ma Montipò dice di no col piede!

88′ Cross di Tchatchoua col destro dalla sinistra, Lobotka e Gaetano liberano l’area, poi Folorunsho commette fallo su Zerbin.

87′ Dawidowicz colpisce Simeone alle spalle, Abisso fischia fallo al difensore gialloblu. Cala un minimo il ritmo dopo una ventina di minuti davvero intensi.

86′ Lindstrom crossa basso in area per Gaetano che mastica la conclusione e consente la presa bassa di Montipò.

85′ Lindstrom calcia malissimo dal limite, Montipò recupera palla e fa ripartire l’azione dei suoi.

84′ Sostituzione Napoli: fuori Zielinski, dentro Gaetano.

82′ Folorunsho al cross dalla destra, Zanoli tocca di testa per Meret.

80′ Simeone viene messo davanti a Montipò da una magia di Lobotka. Il Cholito si fa ipnotizzare dal portiere di casa ma poi si alza anche la bandierina dell’assistente a ravvisare il fuorigioco dell’attaccante argentino.

80′ Folorunsho calcia col mancino dalla lunga distanza, Meret la blocca in due tempi.

77′ Sostituzione Napoli: esce Kvaratskhelia, al suo posto entra Lindstrom.

75′ ANCORA MERET! Lazovic calcia col destro basso dal limite dopo il servizio di Hongla dalla sinistra. Meret vede la palla all’ultimo e si salva in modo non spettacolare ma efficace.

73′ SIMEONE! Zielinski tocca per il Cholito in area di rigore, il destro dell’ex di giornata a incrociare non trova la porta per pochissimo.

72′ MERET! Faraoni pesca Bonazzoli in area, l’attaccante gialloblu ci mette la punta e manda la palla sul secondo palo ma trova la risposta strepitosa di Meret a salvare i suoi.

71′ Emozioni da una parte e dall’altra in questa fase del match in cui sembrano essere saltati tutti i dettami tattici.

70′ CAJUSTE! Lo svedese si trova da solo in area e calcia col destro a incrociare sul secondo palo. Palla fuori di un soffio.

70′ OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia strappa centralmente e serve Politano sulla destra. L’ex Inter rientra sul mancino e calcia a botta sicura ma trova il corpo di Tchatchoua.

68′ DJURIC! Tchatchoua crossa dalla sinistra, Djuric anticipa Natan di testa ma non trova la porta di pochissimo con Meret che era rimasto immobile.

67′ Djuric colpisce di testa sul secondo palo, Meret blocca senza problemi la conclusione debole dell’avversario.

67′ Calcio d’angolo per il Verona che continua a spingere.

60′ Gol Darko Lazović

58′ Sinistro di Bonazzoli dal limite, conclusione strozzata che finisce lontana dai pali della porta di Meret.

58′ Lancio di Mario Rui in area per Kvaratskhelia che perde però il corpo a corpo con Terracciano e non trova l’attimo per la conclusione a rete.

57′ Il Verona ci sta sicuramente provando di più rispetto alla prima frazione ma a ogni palla persa consegna praterie agli avversari.

56′ Faraoni al cross dalla destra, Djuric svetta a centro area ma colpisce debolmente. Meret blocca la palla senza problemi al centro della porta.

55′ Gol Khvicha Kvaratskhelia

52′ Serie di cross del Verona, prima da sinistra con Doig, poi da destra con Terracciano. Nessun pericolo per Meret grazie alle respinte della propria difesa.

50′ Stesso copione del primo tempo col Verona pericoloso in avvio e il Napoli che sta facendo la partita col palleggio prolungato.

48′ Politano pesca Kvaratskhelia al limite dell’area direttamente dalla bandierina, il georgiano si coordina col mancino ma non trova la porta.

48′ Ancora una percussione di Cajuste, Faraoni lo chiude in corner.

47′ Cajuste prova a far tutto da solo ma perde palla al momento dell’ingresso in area.

46′ OCCASIONE VERONA! Sponda di Djuric per Bonazzoli che calcia rasoterra dall’area piccola ma trova la risposta di Meret!

45′ Si ricomincia!



FINE PRIMO TEMPO

45′ + 2’Kvaratskhelia e Cajuste dialogano al limite dell’area gialloblu ma non riescono a pungere, poi Politano commette fallo su Folorunsho.

45′ Altra sgroppata di Kvara, stavolta sulla destra, fermata da un fallo della difesa di casa.

44′ Tre minuti di recupero.

43′ Gol Khvicha Kvaratskhelia

43′ Assist Matteo Politano

42′ Percussione centrale di Hongla e apertura sulla destra per Faraoni che viene però chiuso in fallo laterale.

40′ E’ calato moltissimo il ritmo della gara col Napoli che sta gestendo il vantaggio.

38′ Poche idee per la squadra di Baroni che, dopo la spinta dei primissimi minuti, ha subito costantemente il palleggio del Napoli.

37′ Intervento scomposto di Magnani su Kvaratskhelia. Abisso estrae il primo giallo del match per il difensore gialloblu.

34′ Faraoni corre sulla destra e pesca Serdar al limite dell’area, il tedesco calcia forte col destro ma non trova la porta.

33′ Il numero 81 rimane a terra dolorante e il gioco viene interrotto per far entrare in campo i sanitari campani. Nel frattempo rimane valida la decisione di Abisso e non c’è rigore per il Napoli.

32′ Raspadori a terra in area di rigore dopo un numero su Faraoni e Dawidowicz. Abisso lascia correre tra le proteste degli ospiti.

30′ Politano svirgola la conclusione al volo col mancino favorendo però Raspadori, abilissimo a girarsi in un fazzoletto ma fermato l’intervento provvidenziale di Magnani che gli sbarra lo specchio della porta.

29′ Mario Rui prova il cross basso dalla sinistra, la difesa di casa respinge in corner.

27′ CAJUSTE! Raspadori manda in porta Cajuste che, a tu per tu con Montipò, calcia addosso al portiere gialloblu sprecando il raddoppio.

27′ Gol Matteo Politano

27′ Assist Giacomo Raspadori

25′ E’ sempre il Napoli a fare la partita col Verona sempre pronto a ripartire.

23′ Sul corner seguente c’è l’opportunità per Politano che però calcia malissimo col mancino da dentro l’area.

22′ OCCASIONE NAPOLI! Mario Rui tocca corto per Raspadori che esplode il destro teso dalla distanza. Montipò si distende in tuffo alla propria destra e devia in corner.

21′ Dawidowicz tocca Raspadori da dietro, Abisso assegna un calcio piazzato al Napoli sulla trequarti offensiva.

21′ Cross di Doig dalla sinistra, una deviazione favorisce la presa sicura di Meret in area piccola.

19′ Si riparte con l’estremo difensore gialloblu regolarmente tra i propri pali.

18′ Gioco fermo. Montipò ha sbattuto contro il polpaccio di Amione nell’azione precedente e sembra avere problemi al volto.

17′ Zielinski cerca Raspadori in area con un no-look, Montipò è reattivo nell’uscita bassa per anticipare l’attaccante ospite.

15′ Nulla di fatto sul calcio d’angolo per il Napoli, Faraoni non si fa saltare da Kvaratskhelia e facilita l’uscita palla al piede dei suoi compagni.

14′ Di Lorenzo crossa rasoterra in area piccola, il Verona si salva in corner.

14′ POLITANO! Azione classica dell’esterno cresciuto nella Roma, rientro sul mancino e botta dal limite che Montipò alza sopra la traversa.

12′ Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c’è il fallo di Natan su Folorunsho che vanifica l’opportunità per i campioni d’Italia.

11′ Taglio di Cajuste in area, Lobotka lo serve alla perfezione rasoterra ma la difesa veronese è attenta e chiude in corner.

9′ Di Lorenzo verticalizza per Raspadori in area, palla troppo lunga che finisce nelle mani di Montipò.

8′ Trattenuta di Dawidowicz su Raspadori a interrompere un lungo palleggio degli uomini di Garcia.

7′ Ha preso campo il Napoli dopo un avvio di match dove ha subito molto la fisicità degli avversari.

6′ RASPADORI! L’ex Sassuolo calcia direttamente in porta col destro, Montipò respinge coi pugni sul primo palo.

4′ Altro fallo dei padroni di casa, stavolta è Faraoni a sgambettare Kvaratskhelia in ritardo. Punizione sul lato corto dell’area veronese per il Napoli.

La situazione dell’allenatore Rudi Garcia sembra altrettanto delicata, con la sua permanenza confermata, apparentemente, più per mancanza di alternative che per convinzione della dirigenza, tanto da far cambiare idea al presidente De Laurentiis, che ha manifestato fiducia in questi ultimi giorni.

Il Verona, d’altro canto, è anch’esso alla ricerca di riscatto dopo un periodo difficile, ma può vantare una buona base di 8 punti, frutto delle prime due giornate contro Empoli e Roma. Nonostante i problemi nel realizzare gol (solo 5 reti), la squadra ha compensato con una delle difese più solide del campionato, avendo subito solo 8 gol, uno in meno del Napoli. La partita si prospetta dunque interessante, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo e a rilanciarsi in campionato.

Chi trasmette Hellas Verona-Napoli?

La partita sarà trasmessa su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). In alternativa, è possibile guardare la partita in streaming su DAZN.

Confronto Tra Hellas Verona e Napoli

Il Napoli ha affrontato il Verona 30 volte in trasferta, con un bilancio di 12 vittorie azzurre, 7 pareggi e 11 vittorie del Verona. L’ultima vittoria del Napoli in Serie A a Verona risale all’apertura della scorsa stagione (2-5), mentre l’ultimo pareggio è del lontano 24 aprile 1988 (1-1). La squadra veneta ha vinto l’ultima volta in casa contro il Napoli il 24 gennaio 2021 (3-1).

Prossimi Appuntamenti per il Napoli

Dopo questa sfida cruciale in Serie A, il Napoli si prepara per un altro importante incontro in Champions League contro l’Union Berlino martedì 24 ottobre alle 21:00. Nel campionato italiano, il prossimo match è fissato per domenica 29 ottobre al Maradona contro il Milan, con fischio d’inizio alle 20:45.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Serdar, Ngonge, Djuric; Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia Allenatore: Rudi Garcia