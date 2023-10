Varriale: “Napoli alla pari col Real, sconfitta che non cancella le convinzioni”

Varriale commenta Napoli-Real Madrid: “Gli azzurri non hanno demeritato, la sconfitta non pregiudica il passaggio del turno. Ora a Berlino”.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Rai Enrico Varriale ha analizzato ai microfoni di 1 Station Radio la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid in Champions League:

“Il Napoli ha giocato alla pari contro una squadra come il Real Madrid, che vanta giocatori destinati a fare la storia del calcio“, ha dichiarato.

Riguardo all’errore di Di Lorenzo, Varriale ha sottolineato come l’atteggiamento del Napoli sia stato determinante, soprattutto tra i gol di Vinicius e Bellingham. Tuttavia, ha elogiato la squadra per la sua prestazione complessiva, sottolineando che la sconfitta non influenzerà la qualificazione ma potrebbe influire sul primato nel girone.

“Dopo aver sbloccato il risultato, il Napoli può aver pensato di bissare la prestazione contro il Liverpool, una gara svolta della scorsa stagione. Ciò che è stato determinante, tuttavia, è stato l’atteggiamento tra la rete di Vinicius e quella di Bellingham. Un Napoli che si è fatto imbucare centralmente con troppa frequenza. Sono situazioni che esigono la maturità della grande squadra, dovendo sacrificarsi e adeguarsi ai diversi segmenti di una partita. Ripeto, però, che la prova va archiviata come positiva. Il Napoli non ha assolutamente demeritato. Una sconfitta che, sostanzialmente, non inficerà la qualificazione quanto, tuttavia, il primato nel girone”.

Parlando di Zielinski, Varriale ha elogiato il centrocampista, definendolo il “vero leader” del centrocampo del Napoli. Ha anche lodato la gestione delle risorse da parte di Garcia, sottolineando l’importanza delle sostituzioni in partite ad alta intensità.

Sulla prestazione di Osimhen, Varriale ha chiesto cautela nei giudizi, sottolineando come l’attaccante sia stato controllato strettamente dal Real Madrid. Ha anche elogiato la prestazione di Natan, sottolineando il suo potenziale come difensore.

“Andiamoci piano con i giudizi. Ieri, Osimhen è stato controllato in una maniera severissima. È stata una dinamica di gioco che mi ricorda molto l’assetto di Pioli la scorsa stagione, proprio al Maradona. Il nigeriano ha sempre giocato con un difensore addosso ed un altro staccato. Una sorta di libero e stopper.

Tuttavia, il numero nove è stato protagonista nel rigore procurato, sfiorando il gol di testa ed impegnando più volte la difesa avversaria. Osimhen, così come Zielinski e Kvaeatskhelia, è uno di quei giocatori che potrebbe pensare di giocare nel Real Madrid in futuro. Ci tengo, però, a sottolineare la prestazione di Natan.

Si tratta di un calciatore mai visto a questi livelli, ma quel che ha fatto ieri è assolutamente confortante. E’ un difensore che, dunque, potrà essere importante per la stagione degli azzurri”

Infine, riguardo a Ostigard, Varriale ha riconosciuto la sua abilità nel gioco aereo, ma ha sottolineato la necessità di migliorare nella marcatura.