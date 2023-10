Zazzaroni non ha dubbi: “Scudetto? ecco chi saranno le prime 3”

Ivan Zazzaroni fa le sue previsioni sul campionato: “La classifica di oggi con Inter, Milan e Napoli la ritroveremo tale a fine anno”.

CALCIO NAPOLI. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto le sue previsioni sulla corsa scudetto in Serie A: “La classifica di oggi è quella che vedremo alla fine, le prime tre che vediamo adesso – Inter, Milan e Napoli – le ritroveremo nelle stesse posizioni a maggio, magari in ordine diverso”.

Questo il pronostico di Zazzaroni, intervenuto a Pressing su Italia 1: “Per me la lotta per il titolo rimarrà ristretta a queste tre, con la Juventus quarta a meno di crolli clamorosi di chi le sta davanti”.

Poi sul momento dei bianconeri: “Preferirei allenare l’Atalanta, i giocatori bianconeri chi li ha scelti? Allegri è all’ultimo anno, poi cambieranno. Di Maria in Portogallo segna, qui pensa solo ai Mondiali”.

Insomma, per Zazzaroni la musica non cambierà da qui a fine anno: “La classifica attuale la ritroveremo uguale, con Inter, Milan e Napoli a giocarsi lo scudetto e la Juve staccata”.