Varriale attacca: “Kvara troppo sottovalutato in Italia”

Varriale critica la disparità di trattamento verso Kvaratskhelia, elogiato meno di altri nonostante le grandi prestazioni.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Enrico Varriale, ai microfoni di 1 Station Radio, ha criticato la disparità di trattamento riservata dai media italiani a Khvicha Kvaratskhelia rispetto ad altri calciatori.

“Kvaratskhelia è un giocatore troppo importante per il Napoli, capace di fare la differenza” ha dichiarato Varriale. Che poi ha aggiunto: “In Italia alcuni vengono elogiati anche per un solo sospiro. Mi chiedo cosa debba fare Kvara per ricevere gli stessi elogi“.

Secondo Varriale, nonostante le grandi prestazioni e i gol decisivi, il georgiano non viene osannato come meriterebbe, a differenza di altri calciatori a cui bastano molto meno per ricevere apprezzamenti.

“Andrebbe compreso che il Napoli di quest’anno non può essere quello di Spalletti” ha concluso il giornalista, invitando a valutare la squadra per quello che può dare.

Insomma, forti critiche ai media da parte di Varriale, colpevoli a suo dire di sottovalutare e non elogiare abbastanza il talento cristallino di Kvaratskhelia, tra i migliori acquisti dell’anno in Serie A.