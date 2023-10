Pierpaolo Marino su Lavezzi e Kvaratskhelia: “Nessun Dubbio, ecco chi sceglierei”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, parla della sua preferenza tra Lavezzi e Kvaratskhelia e della prossima sfida Napoli-Milan.

Notizie calcio Napoli – L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino è stato molto chiaro durante il suo intervento a Kiss Kiss Napoli: tra Lavezzi e Kvaratskhelia, sceglierebbe senza esitazioni il secondo. Marino ha portato Lavezzi a Napoli nell’estate del 2007 e ha un’affinità particolare con il giocatore argentino.

Marino Sulla Scelta tra Lavezzi e Kvaratskhelia

“Lavezzi-Kvaratskhelia? Io prenderei anche oggi ancora il Pocho, perché è un giocatore straordinario. Arrivò secondo con la squadra di Mazzarri,” ha dichiarato Marino. Le sue parole riecheggiano anche quelle di Walter Mazzarri, che ha recentemente parlato di Lavezzi in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio.

Previsioni per Napoli-Milan

Marino ha anche condiviso alcune previsioni per la prossima sfida tra Napoli e Milan. “Secondo me Garcia confermerà Raspadori dal primo minuto, ma dovrà gestire bene i minutaggi. Magari ci sarà una staffetta corposa per dare maggiore minutaggio anche a Simeone,” ha detto l’ex dirigente.

