Napoli-Milan, De Laurentiis discorso a Garcia: “Non voglio un’altra brutta serata”

In vista di Napoli-Milan, De Laurentiis ha parlato con Garcia ricordando il pesante ko della scorsa stagione: non deve ripetersi.

Notizie calcio Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto un discorso motivazionale a Rudi Garcia durante gli allenamenti a Castel Volturno, con l’obiettivo di evitare una replica della sconfitta 0-4 contro il Milan dello scorso anno.

Il Peso della Sconfitta Passata

De Laurentiis ha espresso il suo disappunto per la sconfitta subita nella scorsa stagione, definendola “forse la peggiore serata degli ultimi 18 anni”. Il presidente ha sottolineato come quella sconfitta lo abbia “sconvolto” e “lasciato inebetito”, soprattutto considerando le prestazioni generali della squadra in quel campionato.

Il Discorso a Castel Volturno

Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis ha fatto un discorso a Garcia durante gli allenamenti, ricordando l’importanza di evitare una nuova sconfitta pesante. Il presidente è stato “sempre presente, sempre sul campo, sguardo ai movimenti dei calciatori, spalla a spalla con Garcia”, dimostrando la sua determinazione nel mantenere alta la concentrazione della squadra.

L’Importanza del Prossimo Match

La sfida di domenica sera contro il Milan è di fondamentale importanza, non solo per i punti in palio ma anche per il morale della squadra e dei tifosi. De Laurentiis è consapevole di ciò e sta facendo di tutto per preparare la squadra al meglio.