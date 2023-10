Napoli-Milan, buone notizie da Castel Volturno: Anguissa in lizza per la panchina, ballottaggio Elmas-Cajuste

Anguissa cerca di recuperare in tempo per il grande scontro di domenica contro il Milan, Elmas è in ballottaggio con Cajuste per un posto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In vista dell’atteso scontro tra Napoli e Milan, emergono buone notizie dal ritiro di Castel Volturno. Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense del Napoli, potrebbe fare il suo ritorno in panchina. L’inviato della redazione di Radio Marte, Pasquale Tina, ha riferito durante la trasmissione Forza Napoli Sempre che Anguissa potrebbe essere pronto per questa importante partita. “La novità importante di oggi è che Rudi Garcia potrebbe avere Anguissa a disposizione in panchina. Ieri si è allenato in parte con il gruppo e oggi proverà ad aumentare l’intensità dell’allenamento”.

Anguissa sta lavorando duramente per essere pronto, anche se è difficile fare previsioni precise a causa della natura insidiosa degli infortuni muscolari. Non esistono date definitive per il suo ritorno in campo come titolare, ma potrebbe essere schierato dal primo minuto nel derby contro i granata a Salerno, che si terrà una settimana dopo la sfida contro il Milan.

Napoli-Milan, ballottaggio tra Elmas e Cajuste per un posto a centrocampo

Nel frattempo, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è alle prese con un ballottaggio nel centrocampo. Elmas e Cajuste si contendono un posto in squadra. “La formazione anti-Milan non dovrebbe subire grandi cambiamenti rispetto a quella vista in Champions League, ma ci sono ancora due dubbi da risolvere: Elmas sta lottando per un posto con Cajuste in mediana, mentre Rui sembra avere la meglio su Olivera, considerando la sua buona performance a Berlino.”

La situazione si fa sempre più avvincente mentre ci avviciniamo all’importante scontro di domenica. Gli appassionati del Napoli non vedono l’ora di scoprire quale sarà la formazione ufficiale e se Anguissa sarà davvero in panchina per la sfida della decima giornata di Serie A contro il Milan.