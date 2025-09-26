Valeva 70 milioni, il Napoli se lo prende a 15 | Manna ha già chiuso l’affare per gennaio
Il direttore sportivo del Napoli è pronto a portarlo in azzurro nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nonostante la chiusura ufficiale del calciomercato, avrebbe deciso di guardare già al futuro. L’idea è quella di aggiungere un rinforzo utile e pronto all’uso, senza dover attendere la prossima finestra di trattative. Dopo aver valutato diversi profili, un nome in particolare è finito nel suo taccuino.
Parliamo di un calciatore di grande qualità e prospetttiva, capace di dare immediate garanzie. Sarebbe l’ennesimo colpo di livello dopo un’estate condotta all’insegna della competitività. Manna, con questa mossa, mira a dare continuità a un progetto ambizioso e a inaugurare un ciclo vincente.
L’obiettivo dichiarato è quello di rimanere competitivi in Serie A e, allo stesso tempo, alzare l’asticella a livello internazionale. Sono stati scelti giocatori esperti, con carriere importanti alle spalle, affiancati a giovani di prospettiva. Non a caso, uno degli obiettivi principali resta un percorso di spessore in UEFA Champions League.
Sul fronte degli acquisti estivi, i nomi di spicco non mancano. Kevin De Bruyne è arrivato come leader tecnico e carismatico, pronto a regalare fantasia e geometrie al reparto offensivo. In difesa sono stati inseriti Sam Beukema e Miguel Gutiérrez, due profili di prospettiva e affidabilità. In avanti, spicca l’arrivo di Noa Lang, mentre tra i pali Vanja Milinković-Savić ha portato la sicurezza tanto attesa.
Tra acquisti e cessioni
Da non dimenticare il ritorno di Elmas, pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza estera. A completare la lista degli innesti c’è anche Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano visto come investimento per il futuro. In questo contesto di nuovi arrivi, la squadra ha ritrovato equilibrio e rinnovata energia.
Sul versante opposto, le cessioni hanno avuto un peso notevole. Victor Osimhen ha lasciato Napoli dopo anni da trascinatore, garantendo però un incasso record utile a finanziare la campagna acquisti. Anche Giacomo Raspadori è partito, accasandosi all’Atletico Madrid, mentre Simeone ha scelto il Torino. E ora per gennaio un nuovo innesto.
Il nuovo profilo
Stiamo parlando di Nuno Tavares. L’esterno della Lazio è passato in pochi giorni dall’essere considerato un eroe a diventare un caso delicato nello spogliatoio. Il derby perso con la Roma ha segnato la svolta: l’errore che ha favorito il gol di Pellegrini e l’atteggiamento poco concentrato in campo hanno scatenato critiche. Sarri lo ha escluso già all’intervallo.
Il comportamento del portoghese ha peggiorato la situazione: invece di sostenere la squadra, avrebbe fatto la doccia e lasciato lo stadio anzitempo secondo quanto riportato da mistergossip e laziofanpage.it. La società valuta una multa, mentre i tifosi iniziano a vederlo più come un problema che come una risorsa. In questo clima, prende quota l’ipotesi di una sua cessione, con il Napoli pronto a interessarsi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.