Ultim’ora: saltato De Rossi al Genoa | Sembrava tutto fatto ma si è tirato indietro all’ultimo secondo
Daniele De Rossi è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. L’inizio però non è incoraggiante.
Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il Genoa ha deciso di affidare la propria panchina a Daniele De Rossi, ex tecnico della Roma. La scelta arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra impegnata nella corsa per la salvezza. L’accordo, ormai definito, prevede un contratto di otto mesi con rinnovo automatico biennale in caso di permanenza in Serie A. De Rossi ha accettato il progetto dopo aver ricevuto garanzie tecniche e di stabilità, elementi che – secondo il suo entourage – erano mancati nelle precedenti esperienze a Ferrara e nella capitale.
Dal punto di vista economico, l’intesa è sostenibile per le casse del club rossoblù. L’ex giallorosso percepirà circa 1 milione di euro netti fino a fine stagione, per un costo complessivo di circa 2,4 milioni lordi. Un ingaggio inferiore rispetto a quello del suo predecessore, Patrick Vieira, che guadagnava 1,4 milioni netti, ma comunque in linea con gli standard del club. La società considera questa scelta un investimento in prospettiva, legato alla possibilità di costruire un ciclo tecnico duraturo in caso di salvezza.
Rispetto ai 3 milioni netti percepiti alla Roma, De Rossi ha accettato una riduzione significativa dell’ingaggio, segnale di una chiara volontà di rimettersi in gioco. Il progetto genoano, più che sulle cifre, punta sulla fiducia reciproca e sulla crescita sportiva, valori che l’ex centrocampista ritiene fondamentali per rilanciare la propria carriera in panchina.
La dirigenza del Genoa ha valutato vari profili, tra cui Paolo Vanoli, prima di scegliere De Rossi: un allenatore giovane, motivato e in cerca di continuità in Serie A. Dopo le esperienze con la Spal e la Roma – chiuse con un sesto posto e un bilancio complessivo di 47 partite, 17 vittorie e 15 pareggi – l’ex capitano azzurro si prepara a una nuova sfida. Reduce dal ruolo di presidente dell’Ostiamare in Serie D, De Rossi torna in panchina con l’obiettivo di dare identità, equilibrio e carattere al Genoa.
De Rossi nuovo allenatore del Genoa
Il Genoa ha scelto di voltare pagina affidando la panchina a Daniele De Rossi, che prende il posto di Patrick Vieira, esonerato dopo le recenti difficoltà in campionato. In attesa dell’annuncio ufficiale, le parti stanno definendo gli ultimi dettagli economici del contratto.
Nelle prossime ore è atteso l’arrivo del tecnico romano a Genova, dove inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in rossoblù.
Squalifica e debutto rimandato
De Rossi, tuttavia, non potrà sedersi subito in panchina. L’ex allenatore della Roma sarà infatti squalificato per la sfida salvezza contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 al Ferraris. Il provvedimento risale alla sua ultima gara da tecnico giallorosso, Genoa-Roma del 15 settembre 2024, quando fu espulso nel finale di partita. A guidare la squadra contro i viola sarà con ogni probabilità il duo Criscito-Murgita, in attesa del debutto ufficiale del nuovo allenatore.
Il primo match di De Rossi alla guida del Genoa è previsto dopo la sosta per le Nazionali, sabato 22 novembre contro il Cagliari. La società ha comunque scelto di anticipare l’annuncio, volendo dare un segnale forte di discontinuità e di fiducia in vista del decisivo confronto con la Fiorentina.