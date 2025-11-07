7 Novembre 2025

Napoli, Conte riparte dalla difesa: Rrahmani e Milinkovic-Savic i nuovi pilastri azzurri

redazione 7 Novembre 2025
Napoli, Conte riparte dalla difesa: Rrahmani e Milinkovic-Savic i nuovi pilastri azzurri

rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Il Napoli riparte dalle proprie fondamenta. Dalla difesa, o meglio, dalla fase difensiva di squadra, come ama ripetere Antonio Conte: «Si vince e si perde tutti insieme». Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come gli azzurri abbiano ritrovato compattezza e disciplina dopo un periodo turbolento.

Nella scorsa stagione, quella del quarto scudetto, il Napoli chiuse con la miglior difesa d’Europa tra i top cinque campionati, ma quest’anno, dopo le prime due giornate, qualcosa si era incrinato: 17 gol subiti in nove partite consecutive, culminati nella disfatta di Eindhoven contro il Psv (6-2). Una tempesta sportiva che, paradossalmente, ha rappresentato una svolta.

Come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da quella notte è nato un nuovo Napoli: solido, organizzato e impermeabile. Nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions, la squadra ha incassato solo un gol, per giunta su rigore contro l’Inter, ottenendo tre clean sheet consecutivi con Lecce, Como ed Eintracht. Risultati che hanno permesso agli azzurri di tornare soli in vetta alla Serie A e ancora in corsa per la qualificazione in Europa, nonostante l’occasione mancata con i tedeschi.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il recupero dell’equilibrio difensivo sia arrivato nel momento più delicato, mentre l’attacco faticava per le assenze e il calo di forma dei suoi interpreti. In porta, la crescita di Milinkovic-Savic, decisivo tra i pali dopo l’infortunio di Meret, ha dato sicurezza a tutto il reparto. Il portiere serbo ha brillato con parate fondamentali e rigori neutralizzati, una vera specialità della casa.

Determinante anche il rientro di Rrahmani, descritto da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport come “il joystick della difesa”: il leader silenzioso ma carismatico che guida la linea con intelligenza tattica e tempismo. Da quando è tornato in campo, il Napoli non ha più incassato reti. Al suo fianco cresce anche Buongiorno, sempre più dominante e recuperato pienamente dopo l’infortunio.

I numeri parlano chiaro: il Napoli è oggi la squadra che subisce meno tiri in Serie A, appena 25 in dieci giornate, e solo 8 gol incassati in campionato. Diciassette totali con la Champions, di cui sei concentrati nella notte olandese che ormai appartiene al passato. La tempesta è passata, e la difesa di Conte è tornata a essere la roccaforte su cui costruire nuovi successi.

Altro

André-Frank Zambo Anguissa (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Meno male che Frank Anguissa c’è”

redazione 6 Novembre 2025
e270a03bfb

Conte amaro dopo il pari col l’Eintracht: «Catenaccio tedesco, ma noi restiamo ambiziosi»

redazione 5 Novembre 2025
Elmas-Lipsia, l'agente: "Il vero motivo dell'addio al Napoli"

Napoli, torna Lobotka dal primo minuto: Conte rilancia anche Elmas e Gutierrez

redazione 4 Novembre 2025
Matteo Politano (LaPresse) Napolipiu

Napoli, comincia la lunga vigilia: oggi la rifinitura e la conferenza di Conte con Politano

redazione 3 Novembre 2025
a9cb8f4689 (2)

Conte cerca i gol perduti delle punte

redazione 3 Novembre 2025
Conte

Conte: «Napoli da battaglia, orgoglioso dei miei guerrieri»

redazione 2 Novembre 2025

Ultimissime

rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Napoli, Conte riparte dalla difesa: Rrahmani e Milinkovic-Savic i nuovi pilastri azzurri

redazione 7 Novembre 2025
Lukaku e Conte (LaPresse) Napolipiu

Napoli, Lukaku accelera: obiettivo rientro a dicembre

redazione 7 Novembre 2025
allegri-juventus.com-napolipiu.com

Tu non sei il cavallo che fa per me | Max Allegri lo ha dimenticato per sempre: non fa più parte del Milan

Marco Fanfani 6 Novembre 2025
lobotka-goal.com-napolipiu.com

Lobotka ha perso il posto: per Conte è finita la pazienza | Ora gli tocca la dieta forzata per dimagrire

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025
Gattuso

MI SPIACE MISTER, NON VENGO | Il pupillo di Gattuso ha di meglio da fare: convocazione rifiutata

Lorenzo Gulotta 6 Novembre 2025