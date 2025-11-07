7 Novembre 2025

7 Novembre 2025
Napoli, Lukaku accelera: obiettivo rientro a dicembre

Finalmente una luce in fondo al tunnel. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Romelu Lukaku vede avvicinarsi il momento del ritorno in campo dopo l’infortunio al retto femorale sinistro rimediato il 14 agosto a Castel di Sangro, nell’ultima amichevole prima dell’esordio stagionale contro il Sassuolo. Sono passati 85 giorni, quasi tre mesi tondi, e il centravanti belga sta accelerando il recupero: l’obiettivo è rientrare nella prima metà di dicembre, forse anche prima della Supercoppa Italiana.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, Lukaku lavora ogni giorno a Castel Volturno dopo la parentesi di riabilitazione ad Anversa, spingendo per bruciare le tappe e tornare protagonista nella seconda parte della stagione. A 32 anni e con tanta voglia di riscatto, Big Rom punta a regalarsi le prime presenze del suo secondo anno a Napoli, chiudendo il 2025 con qualche gol pesante in carnet.

Il Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli, in un momento di difficoltà realizzativa, attenda con impazienza il rientro del suo bomber: con Højlund e Lucca, l’attacco azzurro potrà contare su più soluzioni e maggiore fisicità. Lukaku, ricordiamolo, non segna in gare ufficiali dal match scudetto contro il Cagliari, esattamente 168 giorni fa: un’eternità che il belga vuole cancellare al più presto.

Intanto, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Antonio Conte è tornata ieri ad allenarsi a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso post Champions. Nel mirino c’è la sfida di domenica (ore 15) al Dall’Ara contro il Bologna, ultima prima della sosta per le nazionali. Gli azzurri vogliono blindare il primato in classifica, con Roma, Inter e Milan staccate di un solo punto.

Da valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, fermi per problemi muscolari, mentre rientrerà Lucca, squalificato in coppa. Sarà una domenica delicata per Conte, ma l’orizzonte comincia a schiarirsi: dicembre può segnare il ritorno di Lukaku e l’inizio di una nuova fase per il Napoli.

