Tu non sei il cavallo che fa per me | Max Allegri lo ha dimenticato per sempre: non fa più parte del Milan

Massimiliano Allegri è un allenatore che si lega molto ai suoi giocatori, ma in questo caso la corda si è spezzata.

Massimiliano Allegri, oltre a essere uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, coltiva da sempre una grande passione per i cavalli. Un amore autentico, nato durante la giovinezza in Toscana, quando trascorreva ore nelle scuderie di amici e si avvicinava al mondo dell’ippica con curiosità e rispetto. Nel tempo, quella che era una semplice passione si è trasformata in un vero legame con gli animali e con la natura, lontano dalle luci del calcio e dalla pressione quotidiana dei campi da gioco.

Per Allegri, i cavalli rappresentano un rifugio, un modo per ritrovare equilibrio e serenità. L’allenatore ama trascorrere il tempo libero in campagna, osservando e accudendo gli animali, convinto che la loro eleganza e sensibilità offrano insegnamenti preziosi anche nella gestione di un gruppo. La pazienza, il rispetto dei tempi e la fiducia reciproca sono valori che, secondo lui, accomunano il mondo dell’ippica e quello dello sport di squadra.

Negli anni, Allegri ha anche investito nel settore, possedendo alcuni cavalli da corsa e frequentando gli ippodromi con grande discrezione. Non lo fa per ambizione o profitto, ma per puro piacere personale e per l’emozione che gli regala la competizione in un contesto così diverso dal calcio.

Questo legame profondo con i cavalli racconta un lato più intimo dell’allenatore: un uomo che, dietro la sua immagine di tecnico pragmatico e ironico, trova nella natura e negli animali la chiave per restare in equilibrio e affrontare con lucidità le sfide della vita e dello sport.

Tonali torna in Italia?

Sandro Tonali si è ormai affermato come uno degli idoli dei tifosi del Newcastle, diventando un elemento centrale nel progetto del club inglese. Il centrocampista italiano ha conquistato subito la fiducia dell’ambiente, grazie a prestazioni solide e continuità di rendimento.

La sua presenza in squadra è considerata fondamentale per la crescita del club in Premier League.

Rinnovo in vista e addio alle voci di mercato

Secondo il Daily Mail, Tonali avrebbe firmato in segreto il rinnovo di contratto fino al 2029, con un’opzione per un ulteriore anno. La firma, avvenuta durante la squalifica legata allo scandalo delle scommesse, deve ancora essere ufficializzata, ma di fatto allontana le speculazioni sul suo possibile ritorno in Italia, al Milan o alla Juventus.

Fonti vicine al giocatore confermano che Tonali è soddisfatto della sua esperienza con il Newcastle e del rapporto con l’allenatore Howe, che lo aveva seguito con attenzione già ai tempi del Milan e lo ha fortemente voluto in squadra.