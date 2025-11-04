Ultim’ora: Dybala si ritira | L’infortunio era troppo grave per continuare a soffrire: atteso il comunicato

Dybala è uno dei talenti più grandi del calcio italiano, ma la sua propensione agli infortuni ormai è cosa nota.

Paulo Dybala è uno dei talenti più puri del calcio moderno, ma la sua carriera è stata costellata da un problema ricorrente: la fragilità fisica. Sin dai tempi della Juventus, l’attaccante argentino ha dovuto convivere con una lunga serie di stop muscolari che ne hanno frenato la continuità. Anche nella Roma, dove è diventato il faro tecnico della squadra, gli infortuni lo hanno spesso costretto ai box nei momenti decisivi della stagione.

La causa non è mai stata completamente chiarita, ma la tendenza agli infortuni sembra legata sia a una muscolatura esplosiva — tipica dei giocatori rapidi e tecnici — sia a un utilizzo intenso nel corso degli anni, spesso senza periodi adeguati di recupero. Dybala vive di accelerazioni, cambi di ritmo e movimenti improvvisi: proprio ciò che rende il suo calcio spettacolare è anche ciò che mette più a rischio il suo fisico.

Negli ultimi anni, lo staff medico della Roma ha cercato di gestirlo con cautela, limitandone i minutaggi e programmando i rientri con attenzione. Tuttavia, ogni ricaduta alimenta la sensazione di precarietà, come se il talento dell’argentino fosse costantemente in bilico tra genio e fragilità.

La speranza, per lui e per i tifosi giallorossi, è che possa finalmente trovare continuità e serenità atletica. Perché quando Dybala sta bene, cambia il volto della squadra: le sue giocate, i suoi gol e la sua fantasia restano patrimonio raro, capace di fare la differenza in ogni partita.

Dybala si ferma ancora

Ancora 24 ore di attesa e poi la Roma conoscerà l’entità dell’ennesimo infortunio di Paulo Dybala. L’argentino, rientrato nella notte da Milano con i compagni, sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare i danni al flessore sinistro.

La prima diagnosi parla di una probabile lesione, con la speranza che sia di basso grado e permetta un recupero rapido. Il timore, però, è che la stagione 2025 del numero 21 possa essere già compromessa.

Stop temporaneo per guarire

Dybala ha deciso di ritirarsi temporaneamente dai campi per concentrarsi sulla guarigione e risolvere definitivamente i problemi muscolari che lo perseguitano da mesi. Non partirà per la trasferta di Glasgow contro i Rangers e salterà anche le sfide con Udinese, Cremonese e Midtjylland in Europa League. La Roma spera di riaverlo a disposizione per il big match del 30 novembre contro il Napoli, data cerchiata in rosso sul calendario.

Per Gasperini, che perde così il suo leader tecnico, è un’assenza pesante ma necessaria: Dybala ha bisogno di fermarsi, curarsi e ritrovare la piena forma. Solo così potrà tornare a essere il giocatore decisivo che i tifosi giallorossi conoscono e amano.