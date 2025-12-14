Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte conferma il tridente
UDINE – Il Napoli va in scena al Bluenergy Stadium alle ore 15 per una sfida delicata contro l’Udinese, con l’obiettivo di difendere il primato in classifica. Antonio Conte conferma le indicazioni della vigilia e sceglie la continuità, puntando ancora sul 3-4-3 e sul tridente offensivo formato da Neres, Hojlund e Lang.
Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo toccherà a McTominay ed Elmas assicurare equilibrio e intensità. Davanti, fiducia alla qualità e alla velocità degli esterni offensivi a supporto di Hojlund.
L’Udinese di Runjaic risponde con il 3-5-2. Okoye difende la porta, con Kristensen, Kabasele e Solet a comporre la linea arretrata. A centrocampo Zanoli e Bertola presidiano le fasce, mentre Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp formano il trio centrale. In attacco spazio alla coppia Zaniolo-Davis.
Scelte chiare da entrambe le parti per una gara che si preannuncia intensa: il Napoli cerca continuità e solidità dopo l’impegno europeo, l’Udinese punta sull’organizzazione e sulla fisicità per provare a fermare la capolista. Fischio d’inizio alle 15.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte