14 Dicembre 2025

Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte conferma il tridente

redazione 14 Dicembre 2025
Conte

Conte - fonte lapresse - napolipiu.com

UDINE – Il Napoli va in scena al Bluenergy Stadium alle ore 15 per una sfida delicata contro l’Udinese, con l’obiettivo di difendere il primato in classifica. Antonio Conte conferma le indicazioni della vigilia e sceglie la continuità, puntando ancora sul 3-4-3 e sul tridente offensivo formato da Neres, Hojlund e Lang.

Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo toccherà a McTominay ed Elmas assicurare equilibrio e intensità. Davanti, fiducia alla qualità e alla velocità degli esterni offensivi a supporto di Hojlund.

L’Udinese di Runjaic risponde con il 3-5-2. Okoye difende la porta, con Kristensen, Kabasele e Solet a comporre la linea arretrata. A centrocampo Zanoli e Bertola presidiano le fasce, mentre Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp formano il trio centrale. In attacco spazio alla coppia Zaniolo-Davis.

Scelte chiare da entrambe le parti per una gara che si preannuncia intensa: il Napoli cerca continuità e solidità dopo l’impegno europeo, l’Udinese punta sull’organizzazione e sulla fisicità per provare a fermare la capolista. Fischio d’inizio alle 15.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

Altro

KISS KISS - Calciomercato Napoli, Bove apre al trasferimento al club azzurro: settimana prossima decisiva

Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”

redazione 14 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-14 091957

Gazzetta dello Sport: “La coppia è giusta”

redazione 14 Dicembre 2025
Conte

Repubblica: “Napoli, missione scudetto”

redazione 14 Dicembre 2025
Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Il Mattino: “Napoli, 200 milioni in cassa. Ma il mercato rischia di essere bloccato”

redazione 13 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-13 082835

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund conquista la città: Conte ha trovato il suo nove”

redazione 13 Dicembre 2025
Manna: "Abbiamo una speranza su Conte, la Juve è il passato"

Corriere dello Sport: “Si accende il mercato di A”

redazione 13 Dicembre 2025

Ultimissime

600877823_1341580178012774_3701747942736040076_n (1)

Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp stende la capolista, Conte ko al Bluenergy

redazione 14 Dicembre 2025
Conte

Udinese-Napoli, le scelte ufficiali: Conte conferma il tridente

redazione 14 Dicembre 2025
KISS KISS - Calciomercato Napoli, Bove apre al trasferimento al club azzurro: settimana prossima decisiva

Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”

redazione 14 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-14 091957

Gazzetta dello Sport: “La coppia è giusta”

redazione 14 Dicembre 2025
Conte

Repubblica: “Napoli, missione scudetto”

redazione 14 Dicembre 2025