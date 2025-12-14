Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp stende la capolista, Conte ko al Bluenergy
Il Napoli non riesce a dimenticare Lisbona e cade anche a Udine. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 per l’Udinese, che trova il colpo decisivo nella ripresa con una perla di Ekkelenkamp e resiste all’assalto finale della squadra di Conte.
La capolista parte con buon piglio ma trova subito un’Udinese aggressiva, alta nel pressing e ordinata nella fase difensiva. Il primo tempo è intenso ma povero di occasioni: ritmi alti, molti duelli e pochissimi tiri nello specchio. Il dato fotografa la difficoltà degli azzurri: zero conclusioni in porta nei primi 45 minuti, evento raro per la squadra di Conte in questo campionato.
Nella ripresa la gara si accende. Il Napoli prova ad alzare il baricentro, mentre l’Udinese diventa più pericolosa in transizione. Dopo un gol annullato ai friulani per fuorigioco e una traversa colpita da Piotrowski, al 73’ arriva l’episodio che decide il match: Davis serve Ekkelenkamp, che controlla al limite dell’area, rientra sul sinistro e lascia partire un tiro magnifico che si infila all’incrocio dei pali, imprendibile per Milinkovic-Savic.
Conte prova a cambiare l’inerzia con i cambi, inserendo Politano, Lobotka e poi Lucca, ma il Napoli spreca troppo. Clamorosa l’occasione all’88’: Lucca recupera palla sulla destra, serve Hojlund a due passi dalla porta, ma l’attaccante incespica e manca il tap-in del possibile pareggio. Nel recupero Politano ha l’ultima chance, ma il suo tiro termina alto.
L’Udinese difende con ordine fino al triplice fischio e porta a casa tre punti pesantissimi. Per il Napoli una battuta d’arresto che interrompe la striscia positiva in campionato e conferma le difficoltà lontano dagli scontri diretti.
Marcatori:
73’ Ekkelenkamp (Udinese)
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.