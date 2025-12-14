14 Dicembre 2025

Passo falso a Udine: il Napoli si ferma. Le pagelle

14 Dicembre 2025
Una serata storta, di quelle che lasciano più interrogativi che rimpianti. Il Napoli cade a Udine e interrompe la corsa in campionato, mostrando un volto meno brillante rispetto alle ultime uscite. Una partita fisica, spezzettata, in cui gli azzurri hanno faticato a trovare ritmo e soluzioni offensive, pagando a caro prezzo una disattenzione nella ripresa e un errore sotto porta nel finale. La sconfitta non cancella quanto di buono costruito fin qui, ma riporta al centro del dibattito temi già emersi: concretezza, lucidità nei momenti chiave e capacità di reagire quando l’inerzia gira. Da qui riparte l’analisi di una gara che ha frenato la capolista.

MILINKOVIC-SAVIC 5
Sulla perla di Ekkelenkamp non può nulla, ma in un paio di situazioni appare poco reattivo, soprattutto nelle uscite basse.

BEUKEMA 5.5
Tiene botta a fasi alterne. Lotta, ma soffre quando l’Udinese alza il ritmo e attacca in velocità.

RRAHMANI 5
Serata complicata al centro della difesa. Non guida il reparto e concede qualche spazio di troppo.

BUONGIORNO 4.5
In difficoltà costante contro Zaniolo, che lo mette spesso in crisi con fisico e strappi. Prestazione sotto tono.

DI LORENZO 5
Qualche errore tecnico di troppo, soprattutto in fase difensiva. Meno incisivo del solito anche nella spinta.

ELMAS 5
Gira a vuoto. Non riesce mai davvero a entrare nel vivo del gioco né a dare qualità tra le linee.

MCTOMINAY 6
Garantisce corsa e quantità. Uno dei pochi a reggere l’impatto fisico della gara, anche se senza spunti decisivi.

SPINAZZOLA 5.5
Prova a spingere sulla sinistra, ma con risultati alterni. Impegno non in discussione, efficacia sì.

NERES 5
Spento e poco coinvolto. Qualche accelerazione isolata, ma nel complesso incide pochissimo.

LANG 5.5
Generoso e disponibile al sacrificio. Si muove tanto, ma senza riuscire a creare reali pericoli.

HOJLUND 5
Fa reparto, lotta e apre spazi, ma pesa come un macigno l’errore sotto porta nel finale che poteva valere il pari.

Subentrati

LOBOTKA 6 (dal 15’ st)
Rientro prezioso. Porta ordine e geometrie in mezzo al campo.

POLITANO 5 (dal 15’ st)
Prova a cambiare passo nel finale, ma senza riuscire a incidere davvero.

OLIVERA 6 (dal 29’ st)
Attento e puntuale negli interventi difensivi.

LUCCA 6 (dal 37’ st)
Ha subito un’occasione importante: il palo colpito in spaccata è l’episodio più pericoloso del finale.

GUTIERREZ s.v. (dal 37’ st)

ALL. CONTE 5
Partita fisica e complicata, ma il Napoli fatica troppo a creare occasioni nitide. Cambi corretti, ma la squadra resta poco pungente.

