Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”
NAPOLI – Udine è ormai alle spalle, Riad si avvicina rapidamente. Ma da domani, per il Napoli, inizia soprattutto il tempo delle decisioni di mercato. La finestra invernale è pronta ad aprirsi e l’obiettivo è chiaro: consegnare ad Antonio Conte forze fresche, soprattutto in quella zona di campo che sta facendo la differenza. Un percorso che prende forma, come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.
I contatti con il Manchester United per Mainoo sono proseguiti anche nelle ultime ore. Il centrocampista inglese continua a tenere aperta la porta al Napoli, ma la trattativa resta complessa. L’entourage del giocatore spinge per inserire nel prestito un’opzione di permanenza, ipotesi che i Red Devils non sembrano disposti a concedere con leggerezza. Dopo McTominay e Hojlund, commettere un terzo “errore” con il Napoli non sarebbe accettabile per il club inglese, sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.
Parallelamente – ma non come alternative – restano vive altre piste. Da Atta a un possibile affondo per Frendrup, il direttore sportivo Manna lavora su più tavoli con una certezza: non perdere tempo. L’obiettivo è evitare di inseguire troppo a lungo la stella Mainoo senza poi arrivare alla chiusura dell’operazione. Nel catalogo delle occasioni rientrano anche profili come Pellegrini o Frattesi, opzioni fuori dagli schemi e difficili da pianificare, come già spiegato dallo stesso Manna nelle scorse settimane, ricorda Il Mattino di Napoli.
Capitolo attacco, dove il nome di Lucca resta centrale. L’attaccante, ancora di proprietà dell’Udinese, tornerà oggi da avversario alle 15, ma il suo futuro è tutt’altro che definito. Lucca non ha mai avuto paura di mettersi in discussione: ha lasciato casa giovanissimo, è andato all’estero quando in Italia non trovava spazio e sarebbe pronto a valutare qualsiasi soluzione. Il suo agente è consapevole della situazione: con il rientro di Lukaku, fermo da quattro mesi dopo l’infortunio nell’amichevole di Castel di Sangro, lo spazio offensivo rischia di ridursi ulteriormente, anche alla luce delle incertezze del Napoli in Champions League, come evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.
Se la scelta dipendesse solo da Lucca, la volontà sarebbe chiara: restare a Napoli, giocarsi le proprie carte e provare a incidere. Il ritorno stabile di Lukaku non rappresenta un problema, anzi. Conte ha spiegato fin dall’estate come la presenza del belga potesse essere una “fortuna” per la sua crescita, un riferimento da cui imparare e migliorarsi. Tuttavia, la decisione non spetta solo al giocatore. Il Napoli valuta anche l’ipotesi di mandarlo a misurarsi altrove per sei mesi, per ritrovarlo poi in estate più maturo. Conte, però, considera Lucca una presenza importante e non vorrebbe privarsene, sottolinea ancora Il Mattino di Napoli.
E proprio Lukaku resta un nome caldo anche sul fronte estero. Le sirene arabe non hanno suonato soltanto per Politano nelle ultime settimane. Il belga è uno dei profili più osservati dal campionato degli sceicchi: Romelu frequenta spesso gli Emirati quando libero da impegni e non ha mai chiuso la porta a un futuro in Arabia. Per ora, però, quella parte del mondo potrebbe viverla soltanto con il Napoli, aggregandosi alla squadra impegnata a Riad per la Supercoppa. Poi si vedrà. La priorità resta il rientro in campo con Conte per la seconda parte di stagione. Anche questo, in fondo, è un colpo di mercato, conclude Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.