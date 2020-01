Tweet De Laurentiis, Lobotka è un calciatore del Napoli

Arriva il tweet di Aurelio de Laurentiis, Lobotka è un calciatore del Napoli. Il centrocampista questa mattina ha firmato un contratto di 4 anni.

Ufficiale Loboka al Napoli arriva il tweet di De Laurentiis. Il calciatore questa mattina si è recato a Castel Volturno con i suoi agenti per firmare il contratto e mettersi a disposizione di Gennaro Gattuso. Il presidente della SSCN ha ufficializzato il secondo acquisto del Napoli di questa campagna acquisti invernale. Ora si procederà con qualche cessione, con Tonelli che resta sempre in uscita i orbita Sampdoria. Mercato in uscita anche Fernando Llorente: saltato lo scambio con Politano, resta l’ipotesi Tottenham per lo spagnolo. L’infortunio di Kane impone agli Spurs di cercare un’alternativa e con Olivier Giroud vicino all’Inter la possibilità che Llorente vada al Tottenham è intatta. Gianluca Gaetano va in B alla Cremonese, mentre per Ghoulam si cerca una sistemazione ma c’è il problema ingaggio.

Tweet De Laurentiis per Lobotka: il mercato del Napoli prosegue

Il calciomercato in entrata del Napoli potrebbe riservare altre sorprese. La società azzurra cerca un terzino sinistro: Mario Rui non può giocarle tutte e con Ghoulam quasi fuori dai giochi è un’esigenza acquistare un altro calciatore su quella fascia. In difesa il nome di Vertonghen è sempre accostato al Napoli, ma l’affare non è ancora entrato nel vivo. Gli azzurri vogliono prima sistemare Tonelli e poi pensare a l’acquisto di un altro centrale. In attacco potrebbe muoversi qualcosa solo con l’addio di Llorente, dato che Mertens e Callejon sembrano destinati a restare in maglia azzurra fino alla scadenza del contratto. Da questo punto di vista non si escludono colpi di scena. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando ancora su Amrabat su cui è piombata la Fiorentina, mentre il discorso per Rrahmani al Napoli è praticamente chiuso per giugno.