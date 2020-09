Calciomercato Napoli con le ultime notizie su Arek Milik che può andare al Tottenham, secondo Tuttosport può arrivare la fumata bianca.

Dirigenza del Napoli e agenti di Arek Milik stanno lavorando per potare il calciatore al Tottenham. Con l’Atletico Madrid che ha preso Suarez, il club inglese sembra diventata veramente l’ultima speranza per il calciatore polacco. Il club di Aurelio De Laurentiis spinge per chiudere l’affare, per non perdere il giocatore a parametro zero a giugno prossimo. Anche da parte dell’entourage del giocatore c’è la volontà di andare via da Napoli per evitare di restare un anno in panchina, così come ha fatto capire chiaramente anche il tecnico Gennaro Gattuso.

Sulla vicenda Milik al Tottenham e la possibile fumata bianca, ha scritto anche Tuttosport che rivela: “Tutta la dirigenza è impegnata nella cessione di Milik per evitare di perdere a parametro zero un attaccante di 26 anni. L’ancora di salvataggio, dopo il fallimento della doppia operazione con Juventus e Roma, la sta lanciando il Tottenham, perché Mourinho ha bisogno di un vice Kane. David Pantak è a Londra da due giorni per trovare l’accordo con l’ad degli Spurs, Daniel Levy (quinquennale da 25 milioni complessivi), e oggi potrebbe esserci la fumata bianca anche tra le due società, perché l’intermediario De Vecchi riporterà nella sede del Tottenham quella che è la posizione senza sconti del Napoli: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni, dopo aver rinnovato il contratto con il polacco”.