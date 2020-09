Luis Suarez cambia squadra e passa dal Barcellona all’Atletico Madrid, annuncio ufficiale sui siti dei due club spagnoli.

Ora è ufficiale l’Atletico Madrid ha acquistato il cartellino di Luis Suarez, prelevandolo dal Barcellona. Il calciatore uruguaiano è al centro di una vicenda giudiziaria in Italia che vede indagati diversi esponenti dell’Università per Stranieri di Perugia. Secondo gli inquirenti che hanno svolto le indagini, coordinate dalla procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, l’esame svolto da Suarez per prendere la cittadinanza italiana sarebbe stato truccato. La guardia di finanza ha eseguito anche una serie di intercettazioni. In queste ore anche la giustizia sportiva ha acquisito le informazioni su questa vicenda. Suarez, infatti, era finito nel mirino della Juventus (che non è indagata) ma va valutato l’operato di un avvocato vicino alla società bianconera che aveva organizzato l’esame fin nei minimi dettagli.

Intanto Suarez passa dal Barcellona all’Atletico Madrid per una cifra di 6 milioni di euro. Il comunicato ufficiale dell’accordo è apparso sia sul sito dei catalani che dei colchoneros. Nei giorni scorsi si era parlato di un Atletico Madrid interessato a Milik, dopo aver saputo dell’indagine in corso in Italia. Poi il club di Simeone ha deciso di affondare lo stesso il colpo.