Milik-Tottenham, riunione positiva. Ecco cosa manca

Milik e il Tottenham si avvicinano, il polacco potrebbe presto approdare in Premier league.Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’incontro di oggi è stato molto positivo e le parti si rivedranno domani.



“Primi passi avanti nella negoziazione che potrebbe portare Arkadiusz Milik al Tottenham. il primo summit tra gli emissari degli Spurs presenti oggi a Milano e gli intermediari dell’attaccante ha avuto un esito positivo, ma le parti dovranno rivedersi a partire da domani.

Nei prossimi giorni ci sarà un confronto che coinvolgerà il tecnico José Mourinho e il patron Daniel Levy, restio a fare grandi investimenti in queste settimane. Possibile, quindi, che si ritorni ad imbastire un affare simile a quello sfiorato con la Roma: rinnovo dell’attaccante fino al 2022 col Napoli e prestito con obbligo di riscatto.

L’agente del giocatore, David Pantak, dopo aver trascorso diversi giorni a Napoli in sua compagnia, è tornato oggi pomeriggio in Polonia. Si rimetterà in viaggio per l’eventuale summit decisivo: la sua speranza (e quella del Napoli) è che questo abbia luogo quanto prima…”.

