Ospina: “Osimhen come Asprilla, ecco cosa fa nello spogliatoio”

David Ospina ha parlato di Victor Osimhen: “mi ricorda Asprilla”. Il portiere del Napoli si è soffermato anche sulla corsa scudetto in serie A.

Il portiere del Napoli, David Ospina è intervenuto ai microfoni di Saky sport. Sky Sport. Il numero uno azzurro si è soffermato su Victor Osimhen e sulle ambizioni del Napoli. Ecco le parole di Ospina:

Le ambizioni del Napoli

“Dobbiamo essere nei primi posti, per lottare per il campionato e fare il massimo per tornare in Champions League. Dobbiamo fare il nostro lavoro per fare un grande campionato”.



Ti è piaciuto il Napoli con il 4-2-3-1?

“Moltissimo. Quando fai le cose con questo carattere, con la concentrazione che bisogna avere per fare una grande partita, vai bene con ogni modulo, sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1”.

Ci racconti com’è Osimhen nello spogliatoio?

“È un ragazzo tranquillissimo, che vuole migliorare e dare il suo apporto importante alla squadra. Penso che in questa stagione farà delle cose bellissime. Paragone con Asprilla? Penso di sì. Questa gamba lunga che aveva Asprilla ce l’ha anche lui, in alcune qualità sono simili”.

Il San Paolo sarà sempre decisivo?

“Sì, sempre. È la nostra casa e, come l’ho detto prima, è difficilissimo giocare senza tifosi, in uno stadio vuoto. Spero arriverà il momento in cui tutti i tifosi arriveranno lo stadio, ma in questo momento dobbiamo pensare a giocare bene, a fare questa prima partita in casa bene e a portare a casa i tre punti”.

Come vivete queste voci di mercato?

“Questo è un gruppo tranquillo, magari in questo momento è un po’ complicato per chi sta riflettendo sul prosieguo della carriera. C’è chi vuole rimanere e chi vuole andar via, ognuno sa cosa vuol fare ma tutti sanno che la cosa più importante è la partita contro il Genoa“. Ha concluso David Ospina.