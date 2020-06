Tuttosport – Boga al Napoli, ecco le cifre. Pronta l’offerta

Calciomercato Napoli con Jeremie Boga in orbita azzurra. La SSCN è pronta a fare un’offerta da 35 milioni di euro al Sassuolo.

Jeremie Boga sempre più vicino al Napoli, una pista di calciomercato che si fa sempre più interessante per la società partenopea. Le parole di Cristiano Giuntoli hanno aperto nuovi scenari, confermando le indiscrezioni che circolavano in questi giorni. Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando da tempo per arrivare al calciatore che in questi mesi ha fatto vedere ottime cose con la maglia del Sassuolo. Velocità, dribbling ed un ottimo tiro anche dalla distanza sono le armi principali che hanno fatto scattare gli alert degli scout azzurri.

Secondo Tuttosport il Napoli per Boga fa sul serio tanto che Giuntoli sente spesso il fratello e agente del calciatore: Daniel Boga. I canali ufficiali con il Sassuolo sono già stati attivati e dato che il Chelsea non eserciterà il diritto di recompra, sarà proprio il Sassuolo l’interlocutore del Napoli. Per Boga la SSCN è pronta a mettere sul piatto 35 milioni di euro, un’offerta importante avallata anche dal tecnico Gennaro Gattuso, pronto a restare sulla panchina azzurra anche nei prossimi anni.