Il Bayern Monaco vuole Kalidou Koulibaly ed ha avanzato già un’offerta per il calciatore attraverso l’agente Fali Ramadani. Aurelio De Lauerntiis sarebbe pronto a vendere il centrale difensivo che è richiesto dalle big europee.

Calciomercato Napoli ultime notizie – Il Bayern Monaco fa sul serio per Kalidou Koulibaly e si sta interessando concretamente al calciatore. Secondo quanto scrive Tuttosport il club tedesco ha già avanzato una prima offerta per il calciatore. Il tutto nasce dalla volontà di Aurelio De Laurentiis di cedere qualche pezzo pregiato nelle prossima stagione, per questo ha detto all’agente Fali Ramadani di essere disponibile ad ascoltare le proposte dei vari club. Koulibaly è molto richiesto in Europa e soprattutto in Premier League, dove Manchester City e Manchester United da tempo si sono messe in fila.

Ora per Koulibaly c’è il Bayern Monaco che però fa una valutazione di 45 milioni di euro, ritenuta troppo bassa da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli nel recente passato non ha voluto cedere il centrale senegalese nemmeno per 60 milioni di euro. Il mercato del futuro prossimo però non potrà essere spumeggiante. La pandemia e la relativa crisi economica sta riducendo il budget per gli acquisti, anche i grandi club si troveranno con una minore possibilità di spendere.