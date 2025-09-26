Trovati una nuova sistemazione: Conte lo mette fuori progetto | A gennaio lascia Napoli

L’allenatore del Napoli pretende molto dai suoi giocatori. Le sue richieste sono chiare e non fa un passo indietro.

Antonio Conte è uno dei tecnici più carismatici e complessi del calcio moderno. La sua personalità si distingue per una determinazione ferrea e un’ossessione quasi maniacale per la tattica e la preparazione fisica. Allenatore esigente, richiede il massimo impegno dai suoi giocatori in ogni allenamento, insistendo sulla disciplina e sulla concentrazione. Questo approccio ha spesso diviso l’opinione pubblica, ma ha anche portato risultati straordinari in Italia e all’estero.

Il carattere di Conte emerge chiaramente anche nelle conferenze stampa e nelle interviste. Non ha paura di esprimere opinioni forti e critiche, talvolta schiette fino a risultare taglienti. Questa trasparenza gli ha valso ammiratori e detrattori: alcuni apprezzano la sua sincerità e il modo diretto di comunicare, altri percepiscono un temperamento a volte eccessivo o polemico.

Sul campo, Conte è un leader carismatico. La sua energia contagiosa motiva le squadre e crea un forte senso di identità: i giocatori sanno che sotto la sua guida la tattica non è opzionale, e ogni dettaglio può fare la differenza. La sua passione per il calcio e l’attenzione maniacale alla preparazione fisica fanno sì che ogni squadra sotto la sua guida sia pronta a lottare fino all’ultimo minuto.

Nonostante il suo temperamento intenso, Conte è anche capace di empatia con i giocatori più giovani e di individuare talenti da valorizzare. La combinazione di severità e capacità di motivare ha reso il tecnico di Lecce una figura rispettata e temuta, capace di lasciare un segno profondo ovunque lavori, sia a livello nazionale che internazionale.

Neres ai margini del progetto

Durante la vittoria del Napoli contro il Pisa per 3-2, Neres è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, confermando un ruolo sempre più marginale all’interno del progetto tecnico della squadra. L’esterno brasiliano, una volta considerato un rinforzo importante, fatica ormai a trovare spazio nelle scelte di Conte, che ha optato per altre soluzioni offensive come Politano e De Bruyne.

La situazione appare chiara: Neres non rientra più nei piani principali e le prestazioni in allenamento sembrano non aver cambiato le gerarchie. La panchina piena anche nelle gare ufficiali sottolinea come il tecnico preferisca contare su elementi più affidabili e già integrati nei suoi schemi.

Possibile addio a gennaio

Il futuro di Neres sembra quindi segnato: non è escluso che il giocatore possa lasciare il Napoli già nella sessione di mercato invernale, alla ricerca di un club dove poter ritrovare continuità e spazio. La società dovrà valutare eventuali offerte e la volontà del giocatore, cercando di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

In vista del mercato di gennaio, la permanenza di Neres appare sempre più improbabile. Se la situazione non dovesse cambiare, l’addio del brasiliano potrebbe diventare la scelta più logica, permettendo al Napoli di liberare risorse e puntare su giocatori più funzionali al progetto di Conte.