26 Settembre 2025

Capello: «Allegri e Conte, i migliori in Italia. Milan-Napoli è la loro supersfida»

redazione 26 Settembre 2025
Capello critica il Napoli: "Lenti e poca fame, non giocano più come lo scorso anno"

MILANO – «Max contro Antonio, i due migliori allenatori in Italia oggi: sarà una supersfida». Fabio Capello non ha dubbi. Intervistato da Marco Guidi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale presenta così Milan-Napoli, un match che si annuncia soprattutto come confronto di panchine. «Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi».

«Rabiot determinante, De Bruyne l’uomo in più»

Capello, parlando con La Gazzetta dello Sport, sottolinea i punti di forza dei due tecnici: «Hanno le idee chiare, sanno adattarsi al materiale a disposizione senza pregiudizi tattici. Entrambi danno organizzazione e riconoscono i giocatori giusti, anche nelle scelte di mercato».

Tra le rivelazioni di inizio stagione, Capello indica Rabiot: «È il giocatore che mi ha più impressionato: rabbioso, determinato, determinante. Meglio che alla Juventus. Con un Rabiot così, tutto diventa più facile anche per un professore come Modric». Quanto al Napoli, l’ex allenatore vede in De Bruyne la chiave: «È l’uomo che ti fa fare il salto di qualità. Con Lukaku era un gioco diverso, si cercava la sponda. Con Hojlund invece si va più in profondità. Ma il punto sarà mettere De Bruyne sempre più a suo agio».

Champions e differenze di stile

A Conte spesso viene rimproverato di non aver brillato in Champions League: «Non credo ci sia un vero motivo, a volte va così. Allegri due volte è arrivato in finale con la Juventus, anche grazie a una squadra molto forte».

Il Milan, invece, secondo Capello ha già trovato equilibrio: «Quando perde palla non è più una squadra spaccata, in cinque partite su sei non ha preso gol. E lo ha fatto anche senza Leao, che rientrerà proprio domenica».

Infine, la differenza principale tra i due tecnici. «Il modo di comunicare all’esterno – ha spiegato Capello a Marco Guidi per La Gazzetta dello Sport –. Entrambi sono diretti e hanno personalità, ma Max è più aziendalista e composto, mentre Antonio tende a lamentarsi di più, anche puntando il dito contro la società».

Un duello di stili e di idee, che domenica a San Siro sarà anche un duello di nervi.

Altro

Spalletti: "A Napoli si poteva vincere ancora, ma non rivelo i motivi dell'addio"

Spalletti: «Complimenti a Gattuso. Napoli? Conte e il club hanno lavorato benissimo»

redazione 25 Settembre 2025
disdette dazn sky

Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»

redazione 23 Settembre 2025
Capello frecciata sul Napoli e Anguissa: "Ma cosa vuoi dire?"

Napoli capolista, Milan all’inseguimento: Capello indica gli equilibri della Serie A

redazione 23 Settembre 2025
vieri osimhen hojlund

Vieri sicuro: «Napoli-Pisa finisce 3-0»

redazione 22 Settembre 2025
fabio-caressa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Caressa: «Napoli impressionante a Firenze. Conte straordinario, Hojlund un mix tra Lukaku e Osimhen»

redazione 18 Settembre 2025
Schwoch: "Napoli, mia moglie non voleva più andarsene"

Schwoch: «Napoli internazionale, con Buongiorno si può giocare a tre. Ma Lucca non mi convince»

redazione 16 Settembre 2025

Ultimissime

Capello critica il Napoli: "Lenti e poca fame, non giocano più come lo scorso anno"

Capello: «Allegri e Conte, i migliori in Italia. Milan-Napoli è la loro supersfida»

redazione 26 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Trovati una nuova sistemazione: Conte lo mette fuori progetto | A gennaio lascia Napoli

Marco Fanfani 26 Settembre 2025
Cagliari-Napoli a La Penna. Tifosi furiosi sul web: “Ricordate il caso acerbi”

Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, Conte prepara la sfida. Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani”

redazione 26 Settembre 2025
Alcaraz

Chiaro gesto antisportivo: Carlos Alcaraz rischia grosso | Valutazioni in corso dell’ATP

Marco Fanfani 25 Settembre 2025
Spalletti: "A Napoli si poteva vincere ancora, ma non rivelo i motivi dell'addio"

Spalletti: «Complimenti a Gattuso. Napoli? Conte e il club hanno lavorato benissimo»

redazione 25 Settembre 2025