Tiribocchi: “Napoli attento, la Fiorentina vuole vincere”

Il Napoli si gioca ancora lo scudetto, sulla sfida con la Fiorentina parla Simone Tiribocchi: “Partita difficilissima, tutte e due vogliono vincere“.

Tiribocchi fa i complimenti a Spalletti che “credo sia il miglior allenatore italiano insieme a Pioli. È migliorato nella comunicazione, ha gestito bene il caso Insigne. Soprattutto ha fatto sentire tutti coinvolti e non solo dodici o tredici calciatori. Una sua pecca è che magari ha mancato qualche appuntamento importante, quando è venuta meno un po’ la personalità della squadra, ma ad esempio ha reagito bene nella difficilissima sfida Atalanta-Napoli“.

Napoli-Fiorentina: sfida scudetto

La Fiorentina dovrà fare a meno di Torreira e Bonoventura per la sfida con il Napoli, secondo Tiribocchi “sarà un’assenza molto importante quella di Torreia, perché Italiano ha bisogno di un giocatore che comanda il gioco e che fa filtro in fase di non possesso. Ma sono sicuro che la Fiorentina andrà a fare la sua partita a Napoli, senza snaturarsi”. Per Tiribocchi la sfida Napoli-Fiorentina “sarà molto complicata per gli uomini di Spalletti. Non sarà affatto facile riuscire a vincere, ma sono sicuro che la formazione azzurra vorrà fare il suo gioco di dominio della palla e del campo per continuare a lottare per lo scudetto“.