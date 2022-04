Allegri ci aveva creduto: “Scudetto, se vincevamo con l’Inter…”

La Juventus aveva sperato nella grande rimonta per lo scudetto, lo ammette Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della sfida col Cagliari. L’allenatore era convinto che i bianconeri potessero rientrare in lotta per il titolo finale, compiendo una impresa calcistica non semplice. Poi la sconfitta con l’Inter ha scombinato i piani del tecnico. Prima di Cagliari-Juventus, Allegri ha detto: “Credevamo nello scudetto? Assolutamente sì, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Però è normale che battendo l’Inter avevi una piccola speranzella… Anche se poi dovevi vincere tutte le partite. Ora dobbiamo concentrarci sull’obiettivo, che è portare a casa più punti possibile. E partiamo da domani, che sarà una sfida complicata, perché altrimenti nel giro di una settimana passi dal lottare per lo scudetto a trovarti la Roma a due punti“.

Allegri e la Juventus erano convinti di avere chance per lo scudetto. Anche queste parole di Allegri sembrano un modo per mettere pressione all’ambiente in questo finale. I popolo bianconero vuole far pesare quel mancato rigore concesso a Zakaria, non dicendolo apertamente, ma sottolineandolo in maniera indiretta ad ogni occasione utile. Il problema è che la Juve è uscita dalla lotta scudetto non di certo solo perla sconfitta con l’Inter, ma per il disastroso avvio di campionato.