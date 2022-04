Ribery sicuro: “Il campionato non lo vince il Napoli”

Serie A la corsa scudetto si accende con Milan, Inter e Napoli che si giocano il titolo nelle ultime sette giornate di campionato. Frank Ribery a Tuttosport ha parlato anche della corsa al titolo, ma anche della sua scelta di giocare a Salerno negli ultimi anni di carriera.

Ad aprile con la Salernitana ancora ultima sono in tanti a chiedersi: chi glielo ha fatto fare?

“Semplice: la passione, l’amore per questo sport. È la mia vita. E io, ancora oggi, sono felice al campo, mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. La mia carriera non è venuta per caso: è il frutto di tanti sacrifici abbinati alla gioia di giocare a calcio. Che tu lotti per vincere la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai. Guardate anche Ibrahimovic o Buffon. Gigi gioca a Parma, ha 44 anni, si diverte e compie ancora parate super”.

A bruciapelo: Milan, Napoli o Inter, chi vince lo scudetto?

“Il Milan”.