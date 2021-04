Auriemma e Oppini si punzecchiano durante la trasmissione Tiki Taka. Il giornalista napoletano e il figlio di Alba Parietti si sono resi protagonisti di un botta e risposta su Juventus- Napoli.

Auriemma chiamato in causa su Juventus-Napoli ha commentato: “Credo sia corretto muovere qualche critica nei confronti della Juventus. Anzi credo sia giusto. Sento Cruciani dire che facendo così ci inimichiamo i tifosi della Juventus. Oppini che dice che ancora non si può giudicare l’operato di Andrea Pirlo?”.

Oppini risponde alle affermazioni di Auriemma: “Raffaele in genere inizi le trasmissioni parlando di VAR per criticare la Juventus. Oggi non lo fai?“.

La provocazione di Oppini scatena la reazione di Auriemma: “Questo è un atteggiamento tipico dello juventino. Quando ci sarà da parlare lo faremo. Gli juventini non dovrebbero proprio parlare degli arbitri“.

Il figlio di Alba Parietti stizzito risponde: “Perché non dovremmo farlo? Abbiamo vinto troppo? Ma che dici Raffaele!”

Quando gli animi cominciano a scaldarsi, interviene il conduttore Piero Chiambretti che in evidente difficoltà prova la battuta di spirito: “Aiuto!”