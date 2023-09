Tifosi increduli sul non utilizzo di Lindstrom: “Ma il Napoli che lo ha comprato a fare?”

Jesper Lindstrom continua a rimanere in panchina per il Napoli. Una situazione che continua a sorprendere i tifosi di Napoli e Eintracht.

Jesper Lindstrom ha osservato la terza partita consecutiva dalla panchina, senza avere l’opportunità di scendere in campo con la maglia del Napoli. Un fatto chee sta sollevando interrogativi sulla scelta di Rudi Garcia di non utilizzare il calciatore danese, nonostante il suo elevato costo di trasferimento da Francoforte, che ammonta a 25 milioni di euro.

Rudi Garcia sembra preferire altri giocatori come Politano e Raspadori, optando con la solita scelta di non schierare Lindstrom. Un fatto che indichi molto probabilmente come Garcia potrebbe non ritenere il danese ancora pronto a contribuire in modo significativo alla squadra partenopea. Questa decisione ha sorpreso il giocatore stesso, che probabilmente si aspettava una maggiore opportunità di gioco nel club azzurro

Lindstrom in panchina: i tifosi dell’Eintracht Francoforte sono meravigliati

La situazione di Lindstrom sta anche suscitando meraviglia tra i tifosi dell’Eintracht Francoforte, che lo consideravano un idolo durante il suo periodo di militanza con la squadra tedesca. Molti di loro si chiedono perché il calciatore non abbia mai l’opportunità di scendere in campo a Napoli. Alcuni commenti sui social media riflettono l’insoddisfazione dei tifosi dell’Eintracht, con frasi come “Perché Lindstrom non gioca mai?”, “Lindstrom è fenomenale, mi dispiace che a Napoli non trovi mai spazio” e “Giocatore di grandissima qualità, pazzesco che Garcia non lo faccia mai giocare”.

Alcuni tifosi dell’Eintracht stanno addirittura suggerendo che, se il Napoli non vuole utilizzare Lindstrom, la loro squadra dovrebbe riprenderlo. Le speculazioni e le domande senza risposta circondano la situazione, con alcune persone che si chiedono se Garcia non sappia dove impiegare il calciatore danese: “Ma il Napoli che lo ha comprato a fare?”, “Forse Garcia non sa dove utilizzarlo”, “Se non lo volete, lo riprendiamo noi”.