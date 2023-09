Il Mattino – Garcia ha bocciato Lindstrom: Un’altra serata a guardare

Jesper Lindstrom, l’acquisto estivo da 30 milioni di euro del Napoli, Rudi Garcia continua a tenerlo in panchina.

CALCIO NAPOLI. Mentre il Napoli di Rudi Garcia affronta un’emergenza difensiva con gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, un altro dilemma si profila all’orizzonte: il caso di Jesper Lindstrom. L’acquisto estivo da 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte è stato ancora una volta lasciato in panchina durante la partita contro il Bologna. Questa decisione solleva interrogativi sulla sua posizione nella squadra e sulle scelte tattiche di Garcia.

GARCIA BOCCIA LINDSTROM

Il rendimento di Leo e Natan in difesa è stato incoraggiante, ma la situazione di Lindstrom è diventata un campanello d’allarme. Nonostante la squadra avesse bisogno di “alzare i giri del motore”, Garcia ha scelto di non utilizzare il talento danese. Lindstrom, che potrebbe essere schierato in diverse posizioni, non solo come esterno a destra, avrebbe potuto aggiungere un elemento di imprevedibilità al gioco del Napoli. Tuttavia, è rimasto a guardare, anche in una partita in cui la squadra avrebbe potuto beneficiare della sua velocità e tecnica.

Finora, Lindstrom ha accumulato solo 15 minuti di gioco in maglia azzurra, tutti nel tentativo di raddrizzare la partita contro la Lazio. È troppo presto per parlare di un “caso Lindstrom”, ma è indubbio che la sua continua assenza dal campo stia diventando motivo di preoccupazione.

La gestione di Lindstrom da parte di Garcia sarà un tema caldo da monitorare. La domanda che tutti si pongono è: il tecnico francese ha una strategia a lungo termine per il danese, o si tratta di una vera e propria “bocciatura”? Solo il tempo potrà dirlo, ma per ora, il “borsino” di Lindstrom non è certo incoraggiante.