Mistero Lindstrom, Garcia nel Napoli non lo vede. Due possibili spiegazioni

Jesper Lindstrom, acquistato per 25 milioni e quasi inesistente nel Napoli di Rudi Garcia, sta diventando un enigma che alimenta le polemiche. Cosa sta realmente accadendo?

CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Rudi Garcia è al centro di numerose polemiche, soprattutto dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna. Tra sfoghi di giocatori come Kvaratskhelia ed Osimhen e una gestione dei cambi che lascia perplessi, uno dei misteri più intriganti è il mancato utilizzo di Jesper Lindstrom, acquistato in estate per 25 milioni di euro.

Lindstrom: Un Enigma da 25 Milioni

Lindstrom ha totalizzato appena 15 minuti in maglia azzurra, tutti nella sconfitta interna contro la Lazio. Da allora, il giocatore danese è sparito dai radar. Nonostante fosse pronto per entrare in campo durante una partita a Braga, è stato fatto riaccomodare in panchina dopo il gol del 2-1 del Napoli. La domanda che tutti i tifosi si fanno è: perché non gioca?

Nessuna Risposta Chiara su Lindstrom

A differenza di Natan, che ha avuto una buona prestazione contro il Bologna, il problema con Lindstrom non sembra essere né la barriera linguistica né la condizione fisica. Questo alimenta ulteriormente i quesiti e le polemiche.

Lindstrom un’Arma Inutilizzata?

Con la sua tecnica e imprevedibilità, Lindstrom potrebbe essere un’arma preziosa per Garcia, soprattutto nei finali di partita incerti. Tuttavia, l‘ex giocatore dell’Eintracht continua ad essere ignorato dal tecnico francese. Non è chiaro il motivo di questa esclusione, soprattutto considerando l’investimento economico fatto per lui.

Posizioni e Ruoli

Lindstrom è scivolato nelle gerarchie, sia a destra dove è dietro a Raspadori, sia a sinistra dove Elmas e Zerbin sono le alternative a Kvaratskhelia. Inoltre, Garcia non sta utilizzando il ruolo di trequartista, che sarebbe ideale per Lindstrom.

Due sono le possibili spiegazioni: o c’è qualcosa che non sappiamo, o l’acquisto di Lindstrom non è stato sponsorizzato da Garcia. In entrambi i casi, le risposte non sono rassicuranti e il mistero da 25 milioni continua a pesare sul Napoli e sui suoi tifosi.