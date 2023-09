Osimhen contro Garcia: Possibile multa del Napoli

La reazione di Victor Osimhen contro Garcia potrebbe costare cara all’attaccante nigeriano. Possibile multa del Napoli in arrivo.

CALCIO NAPOLI. La tensione è palpabile nel Napoli, e Victor Osimhen ne è il fulcro. Il fuoriclasse nigeriano ha mostrato segni di nervosismo e frustrazione durante la recente partita contro il Bologna, culminati in un gesto plateale rivolto al suo allenatore, Rudi Garcia.

Il gesto, che ha incluso una mano sulla bocca e un segno con due dita che sembra dire “fammi giocare con due punte”, ha sollevato interrogativi sulla sua relazione con Garcia e sullo stato d’animo dello spogliatoio del Napoli.

Il gesto di Osimhen verso Garcia: multa in arrivo

Secondo quanto riporta il Mattino, Osimhen, che ha anche sferrato un calcio a una giacca in panchina, ha parlato sia con Garcia che con il suo compagno di squadra Giovanni Di Lorenzo. Ora, con un altro confronto previsto oggi a Castel Volturno, la domanda è se scatterà una multa per il giocatore. Garcia ha chiarito che non tollererà ulteriori reazioni di questo tipo e che, se necessario, userà “toni da sergente di ferro“.

La tensione è alta, specialmente perché il Napoli ha raccolto solo un punto nel pareggio deludente. Osimhen, che è stato a lungo il fulcro dell’attacco del Napoli, sembra frustrato e deluso, forse anche da se stesso. Nonostante la sua rabbia, è innegabile che il nigeriano è un talento straordinario. Ma con grandi poteri vengono grandi responsabilità, e Osimhen dovrà imparare a gestire la pressione se vuole continuare a essere la stella della squadra.

Garcia, dal canto suo, sembra determinato a mantenere la disciplina all’interno della squadra. Con la stagione ancora agli inizi, entrambi avranno l’opportunità di risolvere questi problemi interni. Ma per ora, gli occhi sono puntati su Osimhen e su come gestirà questa fase difficile della sua carriera al Napoli.