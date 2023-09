Infortunio Juan Jesus: risultati degli esami, novità su Rrahmani e Gollini

Distrazione al bicipite femorale sinistro per Juan Jesus: le ultime sulle condizioni di Rrahmani e Gollini.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Questa mattina, il difensore brasiliano Juan Jesus ha sostenuto una serie di esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande, e i risultati hanno rivelato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Un aggiornamento giunto dopo la ripresa da parte del Napoli degli allenamenti presso l’SSCN Konami Training Center, in preparazione per l’imminente sfida contro l’Udinese, in programma mercoledì allo Stadio Maradona, nel contesto della sesta giornata di Serie A.

L’allenamento odierno ha visto la squadra suddividersi in due gruppi. Gli azzurri che sono scesi in campo ieri nella partita contro il Bologna si sono dedicati a lavori di scarico in palestra. Nel frattempo, gli altri membri della rosa si sono allenati sul campo 1, concentrandosi su esercitazioni di possesso palla, partitina a campo ridotto e sessioni tattiche.

In aggiunta alle attività in campo, sono emerse alcune novità dall’infermeria del Napoli. Secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli in seguito all’allenamento, il difensore brasiliano Juan Jesus ha subito un infortunio con distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Nel frattempo, il difensore kosovaro Amir Rrahmani ha trascorso il suo tempo in piscina, in palestra e ha ricevuto trattamenti terapeutici specifici. Infine, il secondo portiere Pierluigi Gollini ha svolto allenamento personalizzato in campo.