Tancredi Palmeri pungola il Napoli. Il giornalista di Bein Sport, ironizza sulle ASL napoletane, poi il botta e risposta con Auriemma su Twitter.

Napoli-AZ Alkmaar di Europa League, non è a rischio. Il club olandese ha comunicato di avere 13 positivi al Coronavirus, senza fornire le generalità dei giocatori coinvolti.

L’AZ Alkmaar è arrivata nel capoluogo campano, come hanno mostrato anche sui social, pubblicando una foto dell’aeroporto.

La gara Napoli-AZ Alkmaar è in programma per domani alle 18.55 al San Paolo, ma le ultime notizie che arrivano dall’Olanda sono tutt’altro che incoraggianti. In totale sono tredici giocatori ad essere affetti dal virus».

L’Az non ha fatto i nomi, ma in Olanda alcuni portali online hanno fatto trapelare la lista dei positivi. Il numero è salito in maniera esponenziale a distanza di 5 giorni dai primi casi.

A livello di regolamento, il protocollo UEFA consente ad una squadra di scendere in campo qualora siano disponibili 13 giocatori della lista A (di cui un portiere) ma, al contempo, le autorità nazionali/locali riferite ad una o entrambe le squadre in questione, hanno il potere di richiedere l’isolamento non solo dei positivi ma anche dell’intera rosa: quest’ultima circostanza non permetterebbe all’AZ di onorare l’impegno europeo.

TANCREDI PALMERI IRONIA SULLE ASL NAPOLETANE

Sulla questo è intervenuto il giornalista di Bain Sport Tancredi Palmeri. Il cronista filo-Juventino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, poi continuate sui social con un botta e risposta con Raffaele Auriemma. Palmieri, non si è nascosto, mostrando tutto il livore nei confronti della piazza napoletana. Ecco le sue parole:

“AZ? Bisogna vedere se l’ASL di Napoli li fa sbarcare. Dall’Olanda li fanno sicuramente partire anche se in questo momento è il secondo Paese al mondo come tasso di contagio e 7° in assoluto come apporto giornaliero di contagi. E’ come se la Campania da sola facesse più casi della Germania e di tutti i Paesi del mondo tranne Francia, UK, Brasile e India. Nonostante i 10.000 casi al giorno, con 154 morti, in Olanda non è obbligatoria la mascherina. Quindi la squadra non avrà problemi a partire. Se l’AZ avesse almeno 13 giocatori potrebbe giocare ma il dubbio è che l’ASL di Napoli possa non far sbarcare la squadra”.

Frecciata velenosa e inopportuna, quella di Tancredi Palmieri, che ha continuato su Twitter un botta e risposta con Raffaele Auriemma. Ci chiediamo ancora, come mai le radio e le tv napoletane continuano ad ospitare simili personaggi.