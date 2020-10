Napoli: primo turnover con l’Az Alkmaar, ecco le scelte di Gattuso

Gennaro Gattuso è pronto a fare un primo mini turnover in vista della sfida di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar: tre i cambi.









Il campionato è cominciato da poco ma già si pensa a dosare forze e uomini. Secondo Corriere del Mezzogiorno ci sarà un piccolo turnover per Gattuso nella sfida tra Napoli e Az Alkmaar. I cambi riguarderanno Meret, Maksimovic e Lobotka, pronti a prendere il posto di Ospina, Manolas e Bakayoko. “Non ci sarà un turn-over radicale: scalpitano Meret, Maksimovic e Lobotka che potrebbero trovare spazio nelle rotazioni, Insigne partirà dalla panchina con la concreta aspettativa di guadagnarsi uno spezzone di gara. In attacco si va verso la conferma del quartetto che ha travolto l’Atalanta con Politano e Lozano sulle due corsie e Mertens e Osimhen nella zona centrale dell’attacco“.

Eppure da più indiscrezioni filtra la possibilità che nel turnover di Napoli-Az Alkmaar possa trovare spazio anche Petagna. L’attaccante ex Spal potrebbe giocare dal primo minuto con Osimhen a giocare in una nuova posizione. Ovviamente bisognerà capire se la sfida si giocherà. Dalla Uefa assicurano che il match del San Paolo si svolgerà regolarmente, ma non è escluso un possibile intervento da parte delle autorità locali che potrebbero ribaltare la situazione.