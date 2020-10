“Napoli-Az Alkmaar si giocherà regolarmente” ad assicurarlo è Armand Duka, membro del comitato esecutivo Uefa a Il Mattino.









L’Az Alkmaar ha comunicato di avere 13 positivi in rosa, ma la sfida di Europa League col Napoli si giocherà regolarmente, la Uefa non ha intenzione di rinviare la partita. Lo ribadisce a chiare lettere Armand Duka dell’Uefa: “Non ci sono pericoli. Abbiamo creato un protocollo chiaro che è stato accettato da tutti i Paesi: la gara di domani si giocherà regolarmente. Non è stata presa alcuna decisione in senso opposto e non c’è l’intenzione di farlo da parte dell’Uefa. Siamo in costante contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato e per l’Uefa la gara si disputerà“.

Secondo il membro del comitato esecutivo Napoli-Az Alkmaar si gioca e nessuno si potrà intromettere: “L’Italia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato sodo per crearlo e farlo ratificare da tutte le Federazioni e abbiamo raggiunto un punto comune che potesse aiutarci proprio in situazioni come questa“. Secondo Duka non c’è alcun pericolo per il Napoli nel giocare la partita: “Non siamo degli sprovveduti e sappiamo bene anche noi che la salute di tutti viene prima del resto. Viaggeranno per Napoli solo negativi all’ultimo tampone prima della partenza“.