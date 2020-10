Napoli-Az Alkmaar: ecco il protocollo Uefa, può intervenire l’Asl

Napoli-Az Alkmaar è a rischio svolgimento, ecco cosa dice il protocollo Uefa in caso di situazione con contagiati in una squadra.









C’è grande incertezza sulla sfida Europa League tra Napoli-Az Alkmaar ma il protocollo Uefa al momento permette lo svolgimento della partita. Infatti secondo quanto filtra dai media olandesi ci sono 12 giocatori positivi tra le sfida dell’Az, quindi se i biancorossi hanno 13 giocatori disponibili (più un portiere) teoricamente si potrebbe anche giocare. Secondo il virologo Cristiani ci sarebbe anche un’altra strada per giocare in sicurezza, ma al momento la partita resta totalmente in bilico, anche perché si rischia un contagio pure tra i calciatori del Napoli. La Uefa sta supervisionando la questione, ma a livello europeo si cercherà di andare avanti e di non fermare le competizioni per evitare un collasso di un sistema che fa giare miliardi di euro.

Napoli-Az Alkmaar: ecco cosa dice il protocollo Uefa

Andando a leggere cosa cita il protocollo Uefa si può leggere al punto 1: “Se uno o più giocatori o dirigenti di un club risultano positivi al Covid 19 nei test richiesti dal Protocollo Uefa Return To play, la partita si svolgerà come da programma, a meno che le autorità nazionali/locali di una o entrambe le squadre coinvolte o di dove la partita si svolgerà (in caso di nazione neutrale) richiederà che un folto gruppo di giocatori o l’intera squadra vadano in quarantena”.

Dunque secondo il protocollo Uefa le autorità nazionali potrebbero bloccare Napoli-Az-Alkmaar una prospettiva che per ora resta possibile. Anche l’assessore Ciro Borriello ha prospettato un possibile intervento dell’Asl di Napoli. Insomma la questione Covid diventa sempre più di difficile gestione per il mondo del calcio. La Uefa sta vigilando sul caso Az, ma al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale o decisione presa. Gli organi competenti continueranno a monitorare la situazione.