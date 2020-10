Assessore Borriello tuona: “Che vengono a fare quelli dell’Az-Alkmaar?”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del caso Az-Alkmaar.

La partita tra Napoli ed Az-Alkmaar potrebbe saltare, dato che i contagi tra le fila degli olandesi aumentano sempre di più. Sulla questione è intervenuto l’assessore Ciro Borriello che ha detto:

Europa League? Che vengono a fare quelli dell’Az-Alkmaar? Per essere messi in quarantena? È una partita che non va giocata. Il caso è stato sollevato con tanto clamore e credo che l’ASL farà qualche adempimento, ci aspettiamo qualcosa. C’è un discorso di salute che interessa anche chi non è appassionato di sport, ma c’è anche chi è appassionato di sport e si preoccupa per il gruppo squadra ed impegni futuri. Anche due sabato fa l’ASL è intervenuta, potrebbe ripetersi una situazione del genere. Quando questi giocatori arrivano al San Paolo ci sono un’enormità di persone coinvolte, un mondo che si muove e farli stare a contatto con soggetti che sono a rischio, non è giusto. Sono per la tutela del lavoratore. Juventus e Az Alkmaar sono due questioni diverse, parliamo di competenze del territorio Nazionale ed Internazionale.