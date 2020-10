Napoli-Az Alkmaar i positivi tra gli olandesi salgono a dodici, la partita a rischio rinvio. Mirone: “Gli azzurri rischiano”.









Non ci sono solo punti in palio, ma anche l’incolumità della squadra. Napoli-Az Alkmaar a rischio rinvio a causa dell’elevato numero di positivi al Covid tra le fila degli olandesi. Secondo quanto riferiscono proprio i media olandesi la situazione sta peggiorando. La Uefa sta monitorando la situazione, anche perché la società biancorossa ha fatto sapere che sono state “rivelate nuove infezioni al Coronavirus all’interno del gruppo di giocatori. Al momento è in corso un inventario dell’entità dei contagi. L’AZ Alkmaar è in stretto contatto con la UEFA“. Tecnicamente il protocollo prevede ancora la possibilità di giocare, ma Napoli-Az Alkmaar è altamente a rischio rinvio, anche perché mancano ancora due giorni alla partita.

Sulla questione è intervenuto anche il dottor Mirone, responsabile dei tamponi Covid-19 della SSC Napoli che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “Al Napoli faremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’Alkmaar ed i positivi, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la UEFA dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli. Il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski. All’Alkmaar ci sono anche più positivi e metteremmo a rischio i nostri giocatori, è evidente ci sia preoccupazione. Oggi pomeriggio arriverà l’ultimo tampone che manca“.