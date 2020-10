Carlo Alvino riporta le ultime su Napoli-AZ Alkmaar. Il giornalista ha ricevuto alcune notizie sull’incontro di Europa League.

Napoli-AZ Alkmaar si giocherà regolamene, lo afferma Carlo Alvino. il giornalista napoletano dai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo ha riportato le ultime sulla gara di Europa league.

Ecco le parole di Carlo Alvino: “L’AZ è arrivata in Italia questa mattina per la partita con il Napoli. La formazione olandese sarà in ritiro al Britannique, il Napoli si radunerà invece all’Hotel Palazzo Caracciolo“.

A me risulta che la gara tra il Napoli e l’AZ Alkmaar si giocherà regolarmente. I calciatori olandesi prenderanno tutte le precauzioni possibili nel corso del loro soggiorno nel capoluogo campano. La situazione poi sarà monitorata costantemente fino alla giornata di domani. Lo ripeto però: da quelle che sono le notizie in mio possesso, la partita si giocherà! Gattuso parlerà in conferenza stampa con Mertens alla vigilia del match”. Ha concluso Carlo Alvino su Napoli-AZ Alkmaar.



Napoli-Az Alkmaar di domani sera potrebbe essere rinviata se l’autorità sanitaria napoletana dovesse impedire la disputa della gara, valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Le 13 positività riscontrate nel club olandese potrebbero spingere l’Asl Napoli 1 a vietare lo svolgimento della partita.

Nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’Asl napoletana a vietare la partita. In quel caso, il recupero di Napoli-Az Alkmaar dovrebbe avvenire entro il 28 gennaio, ultima data utile per far disputare la gara. Per quanto riguarda i sorteggi di dicembre per i sedicesimi di finale, l’eventuale posto delle due squadre o di una delle due, verrebbe contrassegnato con una X.