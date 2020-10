Foto: Az Alkmaar a Napoli, gli olandesi pronti a giocare. Ecco i convocati

L’Az Alkmaar attraverso i profili social instagram e twitter ha fatto sapere di essere in partenza per Napoli per giocare la gara di Europa League.









Nonostante i 13 postivi in rosa l’Az Alkmaar così come da protocollo si è messa in in viaggio per raggiungere Napoli. La squadra olandese sbarcherà alle 13.20 all’aeroporto di Capodichino e poi si trasferirà in un hotel blindato del capoluogo campano. La partita tra Napoli ed Az Alkmaar si giocherà regolarmente, dato che anche la Uefa ha fatto sapere che ci sono tutti i presupposti per scendere in campo. Nonostante tutto le autorità sanitarie locali sono molto preoccupati per l’alto numero di contagiati tra le fila degli olandesi e si sta monitorando la situazione.

Al momento la partita si gioca e l’Az Alkmaar ha anche diramato la lista dei convocati per la sfida con il Napoli che si giocherà giovedì alle 18.55 allo stadio San Paolo.

Portieri: Marco Bizot, Hobie Verhulst, Elber Evora;

Difensori: Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Bruno Martins Indi, Own Wijndal, Yukinari Sugawara, Ramon Leeuwin, Maxim Gulli, Tijs Velthuis;

Centrocampisti: Fredrik Midtsjø, Dani de Wit, Teun Koopmeiners,Kenzo Goudmijn;

Attaccanti: Calvin Stengs, Jesper Karlsson, Albert Gudmundsson, Mo Taabouni.