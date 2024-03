Sudakov apre al Napoli: “Hanno offerto 40 milioni per me”

Il talento ucraino Georgiy Sudakov conferma l’interesse concreto del Napoli, rivelando un’offerta da 40 milioni per il suo cartellino. Ma c’è anche la Juventus sul gioiello dello Shakhtar.

Calciomercato Napoli – È il talento ucraino Georgiy Sudakov ad uscire allo scoperto e confermare l’interesse concreto di Napoli e Juventus per il suo cartellino. Il 21enne attaccante dello Shakhtar Donetsk ha rivelato ai media locali che gli azzurri avrebbero già presentato un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro, rispedita al mittente dal club ucraino che ne chiede oltre 50.

Sudakov apre al Napoli

“Il Napoli ha offerto 40 milioni per me. E anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale“, ha dichiarato il giovane calciatore. “Lo Shakhtar ha rifiutato quella somma dal Napoli, volendo ricavare di più dalla mia cessione. Così ho rinnovato fino al 2028 con un ingaggio superiore“.

La sfida a due con la Juventus

Napoli e Juventus dunque si contendono il gioiello ucraino, con gli azzurri che sembrano aver mosso la prima pedina concreta. Ma il prezzo del cartellino fissato dallo Shakhtar frena per ora gli assalti delle due società italiane.

L’agente conferma gli interessamenti

Solo una settimana fa, l’agente di Sudakov aveva confermato a CalcioNapoli24 l’interesse del Napoli per il suo assistito: “È normale che club in Italia, Inghilterra e Germania siano interessati. Il Napoli sarebbe una grande soluzione per Georgiy”.

Il profilo del nuovo Shevchenko

Le caratteristiche di Sudakov lo rendono un prospetto molto allettante: attaccante rapido, tecnico e potente fisicamente, molti addetti ai lavori lo paragonano già al grande Shevchenko. L’appeal del calciomercato ucraino dopo le difficoltà degli ultimi anni.

Una nuova sfida di mercato

Lo scenario delineatosi conferma la volontà del Napoli di acquisire giovani di grande prospettiva per il dopo Osimhen. Ma la concorrenza della Juventus e una richiesta molto alta dell’ambiziosa Shakhtar rischiano di complicare un nuovo duello di mercato tra le due squadre di Serie A.