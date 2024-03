Napoli e Milan, sfida per Szymanski del Fenerbahce

Il talentuoso centrocampista polacco Sebastian Szymanski, in forza al Fenerbahce, sarebbe finito nel mirino di Napoli e Milan per la prossima sessione di calciomercato. Prevista un’asta da 30 milioni.

Calciomercato Napoli – Il Napoli e il Milan avrebbero messo gli occhi su Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista polacco classe ’99 in forza al Fenerbahce. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, i due club italiani sarebbero pronti a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del gioiello rossoblù nella prossima sessione di calciomercato estivo.

L’interesse del Napoli per Szymanski

Per il Napoli, Szymanski sarebbe un potenziale sostituto di Piotr Zielinski in caso di cessione del connazionale. Gli azzurri starebbero già seguendo con interesse il 24enne per rinforzare la mediana a disposizione di Spalletti.

La prima offerta del Milan

Sarebbe stato invece il Milan a muovere i primi passi concreti per Szymanski. Secondo i media turchi, i rossoneri avrebbero già presentato un’offerta da 18 milioni di euro rispedita al mittente dal Fenerbahce.

La richiesta del Fenerbahce

Il club di Istanbul non sembrebbe intenzionato a lasciar partire il suo gioiello per meno di 28-30 milioni di euro. Una richiesta importante, che potrebbe innescare un’asta a cui parteciperebbero anche altri club interessati come il Tottenham.

Le caratteristiche di Szymanski

Szymanski si è messo in luce in questa stagione con il Fenerbahce dopo gli anni al Feyenoord e alla Dinamo Mosca. Centrocampista offensivo dotato di un’ottima tecnica, unita a rapidità e fiuto per il gol. In Qatar ha anche esordito al Mondiale con la maglia della Polonia.

Un colpo per il presente e il futuro

L’eventuale acquisto di Szymanski rappresenterebbe un investimento importante per il presente ma soprattutto per il futuro di Napoli e Milan. A soli 24 anni, il polacco ha già acquisito un’importante esperienza tra Olanda, Russia e Turchia che lo renderebbe un potenziale titolare anche in Serie A.

La sfida tra le due società italiane sembra essere appena iniziata. Con il Fenerbahce che appare intenzionato a fare la voce grossa per il cartellino di uno dei suoi gioielli più preziosi. L’asta per Szymanski potrebbe così infiammare il prossimo calciomercato estivo.